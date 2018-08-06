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06 Ağustos 2018 13:23

İBBSK Basketbol sezonu açtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Basketbol Takımı sezonu açtı.

İBBSK Basketbol sezonu açtı

06 Ağustos 2018 13:23

Önümüzdeki sezon FIBA Europe Cup’ta mücadele edecek olan turuncu-lacivertliler, yeni transferleriyle birlikte sezonun ilk antrenmanında bir araya geldi.


Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’ni 11. sırada tamamlayan ve önümüzdeki sezon FIBA Europe Cup’ta mücadele edecek olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Basketbol Takımı, sezonun ilk antrenmanını yapmak için bir araya geldi. Başantrenör Hakan Yavuz önderliğinde toplanan turuncu-lacicertliler, Cebeci Spor Salonu’nda ilk antrenmanını yaptı. Genel Sekreter Hakan Şahin, yeni sezon öncesinde takım kaptanı Mehmet Yağmur ve Başantrenör Hakan Yavuz’la birlikte pasta keserek, yeni sezonun hayırlı olmasını diledi. Pastanın kesilmesinin ardından takım fotoğrafı çekildi ve antrenman başladı. Basketbolcular, ilk antrenmanda kondisyon ağırlıklı çalıştı.




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