İbn Haldun Üniversitesi’nde ilk dersi Rektör Şentürk verdi

Dr. Recep Şentürk verdi.

Eğitim hayatına bu yıl başlayan İbn Haldun Üniversitesi’nde 2017-2018 eğitim öğretim dönemi düzenlenen törenle başladı. Üniversitede gerçekleşen törene İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, Rektör Danışmanı Hakkı Öcal, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Törende tecrübeli kadrosuyla dikkat çeken üniversitenin akademik ve idari kadrosu öğrencilere tanıtıldı. Ardından üniversitenin ilk eğitim dönemi İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk’ün verdiği dersle başladı. Şentürk, “Bilim Nedir?” konusuyla öğrencilere seslenirken çok sayıda öğrenci Şentürk’ün ilk dersini dikkatle dinledi. Şentürk, bilimsel faaliyetler içerisinde yer almanın milletleri ileriye taşımadaki önemine dikkat çekerken yeni eğitim döneminde öğrencilere başarılar diledi.

Rektör Şentürk’ün dersi sonrası öğrenciler telefonları üzerinden hep birlikte Kahoot Oyununu oynadı. Oyun kapsamında öğrencilere üniversite ile ilgili sorular sorulurken bir yandan da geçmişe ve günümüze dair sorular yöneltildi. Öğrencilerin hafızalarını sınayan oyunda soruları doğru cevaplayarak en fazla puanı elde eden ilk 5 öğrenciye eğitim seti hediye edildi. Sonrasında üniversitede eğitim gören öğrencilere derslerinde kolaylık sağlamak ve çalışmalarını hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla bilgisayar ve çanta hediye edildi. Ayrıca İbn Haldun’un ünlü eseri Mukaddime de öğrencilere dağıtıldı.

“Öğrencilerimizi Almanlarla, Amerikalılarla rekabet edebilecek şekilde hazırlayacağız”

Öğrencileri nitelikli bir eğitimle donatarak mesleki hayata hazırlamayı hedeflediklerini dile getiren İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, “ Çok heyecanlı çok sevinçli bir gün. 2017-2018 akademik eğitim yılını başlatmış oluyoruz. 150 yıldız öğrenci arıyorduk onlar üniversitemizi tercih edip geldiler. Yüzde 35 oranında uluslararası öğrenci de üniversitemizi tercih etti. Burada mukayeseli eğitim yapacağız ve küresel rekabete öğrencilerimizi hazırlayacağız. Hem Batı sosyal bilimlerini hem de Doğu sosyal bilimlerini her iki yaklaşımı da mukayeseli bir şekilde öğrencilerimize öğreteceğiz. Öğrencilerimizi Almanlarla, Japonlarla, Amerikalılarla ve diğer ülkelerden yetişmiş gençlerle rekabet edebilecek şekilde hazırlayacağız. Dili çok önemsiyoruz” diye konuştu.

“Bana yeni bir görüş kazandırdı”

Yeni eğitim yılının kendine tüm arkadaşlarına başarı getirmesini dilediğini ifade eden Felsefe Bölümü öğrencisi Mukaddes Kutlu, “ Yeni bir eğitim yılına başlamak, biraz da İbn Haldun’da olmanın etkisiyle bana nasıl bir bakış açısıyla dünyaya bakacağımı gösteriyor. Bunun için biraz heyecanlıyım. İlk dersimize Recep Hocamızın girmesiyle birlikte bilimin ne olduğunu ufak da olsa anlamaya başlamak bu konuda bana yeni bir görüş kazandırdı” şeklinde konuştu.

“Türklerle tanışıyoruz, yeni kültürler ediniyoruz”

Üniversite eğitimine İbn Haldun Üniversitesi’nde başlayan ve farklı bir ülkede eğitim almanın kendisi için güzel bir tecrübe olduğunu dile getiren Burkina Fasolu öğrenci Abdulhalim Kabore, "Çok büyük bir onur bizim için Afrika’dan gelip burada uluslararası bir öğrenci olmak. Türklerle tanışıyoruz, yeni kültürler ediniyoruz. İnşallah eğitim yılımız başarılı olur. Üniversite hayatını da ağabeylerimizden duyuyoruz, bu yıl da bu heyecanın içerisine girdik, hayırlısı olur inşallah” ifadelerini kullandı.