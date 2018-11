İbn Haldun Üniversitesi'nde kolokyum ve rektör çayı serisi başladı

İbn Haldun Üniversitesi (İHU) kolokyum ve rektör çayı serisi başladı. Üniversite akademik kadrosunun katıldığı kolokyum ve rektör çayında; üniversitedeki gelişmelerin paylaşılması, üniversite içi akademik tartışma ortamı oluşturulması ve öğretim üyelerinin belirlenecek konularda sunum yapmaları hedeflendi.

İHU Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk'ün çay ikramıyla başlayan ilk kolokyumda Kolokyum Komisyonu Başkanı ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Çalışkan, kolokyum serisinin amacı ve nasıl işleyeceği ve gelecek programlar hakkında bilgi verdi. Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz da İHU projelerini anlattı.

İHU akademisyenlerine kısa bir konuşma yapan İHU Rektörü Prof Dr. Recep Şentürk; kolokyum ve rektör çayı serisinin amacına değinerek, akademisyenlere üretkenliklerinden dolayı teşekkür etti. Daha sonra kitapları yayınlanan akademisyenlerin sunulup teşekkür edildiği etkinlikte, 20'nci Uluslararası PDR Kongresi'nde Genç Araştırmacı Ödülü'ne layık görülen Dr. Tehseen Nazir'e hediyesi takdim edildi.

Kolokyum, İHU Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suraiya Faroqhi'nin Confronting the Ottoman and Mughal Empires: Imperial Legitimization in Multilingualand Multi-religious Settings (1500s to Early 1700s) sunumuyla devam etti. Dr. Faroqhi sunumunda Osmanlı ve Babür İmparatorluğunun; kurulması, benzerlikleri ve farklılıklarına değindi.