Müzayadede ayrıca çok sayıda eser alıcısını arayacak.

Artam Antik A.Ş tarafından düzenlenen 300. müzayedesi eserleri 3 Mayıs perşembe günü sergilenmeye başlandı.Türk resimlerinin büyük ustalarıyla çağdaş isimleri bir araya getiren müzayedede, birden çok değerli eserler sanatseverlerin beğenisine sunulacak. İki bölümden oluşacak olan müzayedede birinci bölümde sanatseverler değerli Tablolar ve antikalarla buluşurken, ikinci bölümünde çağdaş sanat eserleri ile buluşacak.

700 bin lira açılış fiyatı ile en pahalı çalışmaları arasında

Birinci bölümde İbrahim Çallı’nın ünlü ‘Adada Gezinti’ tablosu 700 bin lira açılış fiyatı ile en pahalı eseri olarak yer alırken, Çallı’ya ait ‘Emirgan Çınaraltı’, 350 bin Liradan , ‘Rumelihisarı’ isimli eseri ise 180 bin Liradan satışa çıkarılacak. Hoca Ali Rıza ’nın “peyzaj çalışması olan “Kırmızı Ev” isimli çalışması müzayedede en değerli eserler arasında yer alıyor.

Paris’te yağlı boya çalışması ile bronz madalya aldı

Çağdaş sanat eserlerinin yer aldığı İkinci bölümde ise Cihat Burak’ın ise tuval üzerine yağlı boya çalışması olarak yaptığı “Hayal Donma” isimli çalışması 450 bin Liradan satışa çıkarılacak. Burak aynı zamanda 1964 yılında Paris’te yaşarken Hayal Donma isimli çalışması ile Paris Modern sanatlar müzesinde düzenlenen yarışmalı sergide Bronz madalya ödüllendirilmişti. Devrim Erbil’in ise “İstanbul Kırmızı 6” isimli çalışmasında tuval üzerine karışık teknikler kullanan yazar minyatür sanatını halk sanatı ile birleştiriyor. 3-12 Mayıs tarihinde sergilenen eserler 12 Mayıs Cumartesi günü Antik Place Hünkar Salonu’nda satışa sunulacak.