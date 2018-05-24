İbrahim Öztek, Azerbaycan’ın 100. kuruluş yılını kutladı

Dr. İbrahim Öztek, Azerbaycan’ın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladığı mesajında, "28 Mayıs, can kardeşimiz Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılıdır. Kutlu olsun. Azerbaycan kardeş ülkedir, kardeşimizdir" dedi.

Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı aynı zamanda da Türkiye-Azerbaycan Dev Kardeşlik ve Candaşlık Projesi, Kültür, Spor, Sanat, Tarih Strateji ve Kalkınma Platformu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, Azerbaycan’ın kuruluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Öztek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"28 Mayıs, can kardeşimiz Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılıdır kutlu olsun. Azerbaycan kardeş ülkedir, kardeşimizdir, ikiz kardeşimizdir, candaşımızdır. Diğer Türk devletlerinin bir kısmı halen Türk olduklarının farkında değilken veya bize biraz uzak davranırken, kardeşimiz Azerbaycan bizi ve bizim milli değerlerimizi bizden çok önemsemektedir. Türkiye ve Azerbaycan bir gövdenin iki şah damarıdır. Damarlardan biri rahatsızlanırsa diğeri için büyük tehlikeler vardır. Gövde için ise felaketler vardır. Milletçe bunun bilinci içinde olmak mecburiyetindeyiz.

Rus ve Ermeni işgali altındaki Azerbaycan’da 1917 yılında 40 bin Azerbaycan Türk’ü katledildi. 31 Mart 1918 günü yalnız Bakü’de 17 bin Türk soykırıma uğratıldı. Bunun üzerine Azerbaycan birliğini sağlamaya çalışan Mehmet Emin Resulzade, Osmanlı Devleti’nde yardım talebinde bulundu. Birinci Dünya Savaşı’nın son günlerine yaklaşırken, Enver Paşanın kardeşi Nuri Paşa komutasında Musul’da 8 bin kişilik gönüllülerden oluşan Kafkas İslam Ordusu kuruldu. Bu orduya 4 bin kadar Azerbaycanlı ve Dağıstanlı gönüllüler de katıldı. Bu ordu Batum, Tiflis üzerinden Gence ve Bakü’ye ilerledi. Bir seri savaşlarla karşısına çıkan önce Alman, sonra Gürcü, Ermeni, Rus ve İngiliz birliklerini perişan ederek 15 Eylül günü Bakü’ye girdi. Bölgeyi düşmanlardan temizledi. Bir kol Dağıstan’a, bir kol da Tebriz’e ilerleyerek, buraları da düşman işgalinden kurtardı. Savaşın son günlerine yaklaşılmasına rağmen Türk orduları halen destanlar yazıyor ve dünyanın en güçlü ordularını dize getiriyordu. 28 Mayıs günü düşmandan temizlenen Gence’de Mehmet Emin Resulzade, Türk dünyasının ilk cumhuriyetini ilan ediyordu. 15 Eylül’den sonra da bu cumhuriyet Bakü’ye taşındı. Bugün de müstakil bir cumhuriyet olan Azerbaycan kalkınan ekonomisi, sanayi, silahlı kuvvetleri ve çağdaş modern eğitimi ile Kafkasların parlayan yıldızıdır. Bu gelişme ve kalkınmada Umum lider Haydar Aliyev’in çok büyük emeği vardır. Sovyetlerde en üst seviyede görevlerde bulunan Aliyev, neredeyse Sovyetler Birliği devlet başkanı olma aşamasındayken, Azerbaycan’ın bağımsızlığı için her şeyi bir tarafa bırakarak, büyük bir savaş vermiştir. ’Bir millet iki devlet’ sloganı ile Türkiye ile iş birliği, ekonomi, latin alfabesi, savunma konularında önemli aşamalar kaydetmiştir. Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum, TANAP, Nabuk, Trans Hazar petro-gaz arterlerinin oluşturulması ve demiryolunun kurulması konularında bir millet oluşumuzun en önemli ve değerli eserlerini vermiştir. Bu eserler İlham Aliyev’le devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk de, ’Azerbaycan’ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir’ diyerek, kardeşliğimizin önemini vurgulamıştır.

’Türkiye ve Azerbaycan Bir millet, iki devlet, yaşayacak sonsuza dek’ sözleriyle, Azerbaycanlı kardeşlerimizin, candaşlarımızın ve devlet yöneticilerinin 100. Yılında cumhuriyet bayramını kutlar, sonsuz selam sevgi ve saygılarımızı sunarım."