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23 Kasım 2017 10:36

Ibrahimovic, Şampiyonlar Ligi’nde rekor kırdı

Manchester United’ın İsveçli yıldız futbolcusu Zlatan Ibrahimovic, Basel maçında oynamasıyla birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 7.

Ibrahimovic, Şampiyonlar Ligi’nde rekor kırdı

23 Kasım 2017 10:36

farklı kulüpte forma giydi ve rekor kırdı.


Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında deplasmanda oynadığı Basel’e 1-0 mağlup oldu. Bu karşılaşma ile İngiliz ekibinin yıldızı Zlatan Ibrahimovic, bir rekora imza attı. Uzun bir sakat döneminin ardından 18 Kasım’da Newcastle United ile Old Trafford’da oynanan müsabakanın 77. dakikasında oyuna dahil olan Ibrahimovic, Basel karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi tarihine geçti. 36 yaşındaki futbolcu, İşviçre deplasmanında 74. dakikada oyuna girdi. Yıldız golcü, böylece Şampiyonlar Ligi’nde 7. farklı takımda forma giydi ve rekorun sahibi oldu. Daha önce 6 farklı takımda Avrupa’nın 1 numaralı kupasında mücadele eden Ibrahimovic, Javier Saviola ve Nicolas Anelka ile bu rekoru paylaşıyordu.


Ibrahimovic, ilk olarak Ajax ile Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşadı. İsveçli futbolcu, daha sonra sırasıyla Juventus, Inter, Barcelona, Milan ve PSG formalarıyla Şampiyonlar Ligi’nde forma giydi.




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