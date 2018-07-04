Sigorta brokerliği sektöründe faaliyet gösteren IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği (UIB Türkiye), yönetim kadrosuna sigorta sektörünün deneyimli ismi Ahmet İlker Yaman’ı dahil ettiğini duyurdu. Gerçekleştirilen atama ilgili açıklama yapan IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Murat Çiftçi; “IBS’in Türkiye’deki 20. yılında hedeflediğimiz büyüme stratejilerimizi en verimli şekilde yürütebilmek amacıyla sektörün dinamikleri doğrultusunda yönetim kadromuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. 2017/18 Sezonu’nda güzide kulübümüz Göztepe’nin forma sırt reklam sponsoru olarak adım attığımız İzmir’de, operasyonlarımızın sektörde önemli deneyimlere sahip A. İlker Yaman’ın kadromuza katılması ile güçlenerek gelişeceğine inanıyorum” dedi.

Ahmet İlker Yaman kimdir?

Ahmet İlker Yaman; 1988 yılında ODTÜ Maden Mühendisliği’nden dereceyle mezun olmuştur. Yaman, yüksek lisans programına devam ederken pek çok akademik çalışma ve yayına imza atmıştır. 1998 yılında Güneş Sigorta ile sigorta sektörüne giriş yapan Yaman, 16 yıl boyunca şirketin teknik ve satış departmanlarında çeşitli görevlerde bulundu. Güneş Sigorta’nın Ege ve Akdeniz Finansal Bölge Müdürlüğü görevlerini de üstlenen A. İlker Yaman, son 5 yıldır Nart Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş’de Ankara Bölge Müdürü olarak görev yapıyordu.