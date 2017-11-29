İç Hastalıkları Uzmanı Karagözoğlu: “Zeytinyağı bardak bardak içilmez”

M. Nafiz Karagözoğlu, bilinen tek meyve yağı olan zeytinyağının bardak bardak içilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Nafiz Karagözoğlu, “Zeytinin yüzde 60-75 i su, yüzde 10-25 i yağdır. Ayrıca içinde E vitamini, protein, lif, şeker, polifenoller, organik asitler ve tuzlar da bulunur. Yani tek başına tüm besin öğelerini barındırır. Bu yanıyla çok sağlıklı ve besleyici bir gıdadır” dedi.

Zeytinyağının kalorisine dikkat çeken Dr. Karagözoğlu, “Günlük kalori ihtiyacı kişinin boyuna, kilosuna, hareketliliğine göre değişir. Ortalama orta yaşta bir erişkinin 2000-2500 kalori ihtiyacı vardır. 1 su bardağı zeytinyağı yaklaşık 2 bin 100 kaloriye sahiptir. Yani bardak bardak zeytinyağı içilmez. İçilirse obezite kaçınılmaz olabilir. Ege Bölgesi’ndeki obezite oranının yüzde 28 olduğunu düşünürsek bu uyarı yanlış olmaz. Yani dozu fazla olursa su bile zehir olur” ifadelerini kullandı.

“Tansiyon düşükken dikkat”

Zeytinyağının tansiyon düşürücü etkisinin olduğunu da ifade eden Dr. Karagözoğlu, “Bu nedenle ishal, kusma, aşırı terleme, yüksek ateş gibi tansiyonun düşebildiği durumlarda zeytinyağı kullanımına dikkat etmek gerekir. Günlük kalori ihtiyacının üçte birinin yağlardan temin edilmesi idealdir. Bu yağların da üçte biri zeytinyağı gibi sağlıklı yağlardan alınmalıdır. Ortalama bir hesapla günde 5 yemek kaşığı zeytinyağı tüketilmesi yeterli faydaları sağlar. Her şeyin aşırısı zarardır. Tek yönlü beslenmeler beklenmedik hastalıklara neden olabilir. Kanserden ülsere, cilt güzelliğinden saç dökülmesine kadar bedenimizin her köşesine saymakla bitmeyen faydası olan zeytinyağını kişi başı ayda en az 1 litre tüketmek gerekir. Bu gıdadan burnunuzun dibindeyken mahrum kalmamak gerekir” diye konuştu.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Nafiz Karagözoğlu son olarak, “Şimdi bir sağlık marketine girdiğinizi hayal edin. Aylık alışveriş için market arabasını alın. Başlayın alışverişe. İçine kanserden koruyucu koyun. Kalp kriz koruyucusu, anti aging-gençlik içeceği, vitaminler, saç bakım seti, kabızlık destekleri, ülser koruyucusu, kolesterol önleyici, iltihap giderici, bağışıklık sistem destekleyicisi, cilt bakım seti, sindirim düzenleyici, mineraller, zayıflatıcı, şeker düzenleyici, anne- bebek bakım seti koyun. Kasada 20 TL ödeyin. Rüyanızda görseniz inanmazsınız. Ama bu hayali gerçekleştirin. Ben diyorum ki en yakınınızdaki bakkala, markete girin. Kişi başı bir aylık ihtiyaç olarak 1 litre sızma zeytinyağı alın. Yaklaşık olarak 20 TL verin. Ve emeği geçen herkese ve tüm zeytin ağaçlarına, diplerindeki toprak ve suya teşekkür edin” açıklamalarında bulundu.