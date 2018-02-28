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28 Şubat 2018 09:50

IC Holding, Antalya Havalimanı hisselerini TAV Havalimanları Holding’e devrediyor

ÜNLÜ & Co’nun danışmanlığında, Türkiye’nin en büyük ikinci havalimanı Antalya Havalimanı’nın ortaklarından IC Holding, yüzde 49 oranındaki hissesini TAV Havalimanları’na devretmek üzere anlaşma imzaladı.

IC Holding, Antalya Havalimanı hisselerini TAV Havalimanları Holding’e devrediyor

28 Şubat 2018 09:50

Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve Rekabet Kurumu onaylarının ardından devir tamamlandığında TAV, diğer mevcut ortak Fraport ile eşit kontrol ve yüzde 50 temettü hakkına sahip olacak.



İnşaat, enerji üretimi-dağıtımı, turizm, sanayi ve altyapı sektörlerinde faaliyet gösteren IC Holding ve grup şirketleri, Antalya Havalimanı’ndaki hisselerini, TAV Havalimanları Holding’e devrediyor. Türkiye’nin önemli yatırım bankacılığı hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co’nun finansal danışmanlığında gerçekleşen bu işlem tamamlandığında, TAV Havalimanları Holding, Antalya Havalimanı’nın yüzde 49 hissesine sahip olacak. Yapılan anlaşmaya göre, TAV, Alman Fraport ile eşit kontrol ve yüzde 50 temettü hakkına sahip olacak.



Havalimanı işletmeciliğinde önemli bir işleme aracılık eden ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut L. Ünlü, "Türkiye’nin son dönemdeki önemli işlemlerinden birini başarıyla sonuçlandırmış bulunuyoruz. Bu işlem, bir taraftan faaliyet gösterdiği sektörlerde önemli başarılara imza atan ve Türkiye sınırlarını aşan projeleri hayata geçiren IC Holding’in mevcut varlığına değer katarken; diğer taraftan TAV Havalimanları Holding portföyüne Türkiye’nin 2’nci büyük havalimanını katmak suretiyle havalimanı işletmeciliği alanındaki konumunu pekiştirmektedir" diye konuştu.



ÜNLÜ & Co Kurumsal Finansman Yönetici Direktörü İbrahim Romano, "Bu seneye hızlı bir başlangıç yaptık, şirket satın alma ve birleşmelerinde 2018’in iyi bir yıl olacağını tahmin ediyoruz. Sene başında imzalanan ambalaj sektöründe faaliyet gösteren Korsini’nin satış işleminden sonra bu işleme de danışmanlık yapmaktan dolayı mutluyuz. Sene başında gerçekleşen bu 2 işlem M&A pazarının hareketli geçeceğini gösteriyor" dedi.




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