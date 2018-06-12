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12 Haziran 2018 12:43

ICBC Turkey’den Çin’e para transferinde kolaylık

Dünyanın en büyük bankalarından ICBC’nin Türkiye oluşumu ICBC Turkey yeni yabancı para transfer sistemi ‘Direkt Para Transferi’ni hayata geçirdi.

ICBC Turkey’den Çin’e para transferinde kolaylık

12 Haziran 2018 12:43



ICBC Turkey, Çin’e yapılacak yabancı para transfer işlemlerini hızlı, kolay ve ekonomik olarak gerçekleştiren Direkt Para Transferi sistemini hayata geçirdi. ICBC Turkey şubelerinde saat 10.00’a kadar verilen talimatla; RMB, USD ve euro para birimleri cinsinden gerçekleştirilen para transfer işlemleri alıcı bankaya bağlı olarak aynı gün valörlü olarak gerçekleşebiliyor. Saat 10.00’dan sonraki işlemlerde ise ertesi gün valörlü olarak gerçekleşebiliyor.



Yapılan açıklamada; bankanın bireysel ve kurumsal müşterileri, ICBC Turkey şubelerinde Direkt Para Transferi ile Çin’e yapacakları para transferi işlemleri için ikinci bir hesap açılışı yapmadan mevcut hesapları üzerinden para transferleri işlemlerini gerçekleştirebiliyor. ICBC Turkey, eğitime destek vermek amacıyla; Çin’de eğitim gören tüm öğrencilerin ve Türkiye’de eğitim gören Çinli öğrencilerin para transferlerinde yüzde 50 indirim uyguluyor.


Yabancı para transfer işlemlerinin hızlı, kolay ve ekonomik olması amacıyla hayata geçirilen Direkt Para Transferi ile Çin’e USD ve euronun yanı sıra direkt RMB (Çin Yuan’ı) cinsinden para gönderme imkanı da sağlıyor.




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