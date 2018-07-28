7 milyar dolarlık mevcut kredisinin refinansmanı için lider düzenleyici olarak yetki aldı.

Dünyanın en büyük ticari bankalarından ICBC, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Projesinin 2.7 milyar dolarlık mevcut kredisinin refinansmanı için lider düzenleyici olarak yetkilendirildiği açıklandı. Banka; daha önce Türk bankacılık sistemi tarafından finanse edilen projeye, anlaşma çerçevesinde daha uygun koşullar ile uluslararası piyasalardan finansman sağlayacak.

Refinansman yetkilendirme mektubu önceki gün ICBC Turkey tarafından Ankara’da gerçekleşen Kuşak ve Yol Yatırım ve Finansal İş Birliği Zirvesi’nde imzalandı. İmzalar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve ICBC Yönetim Kurulu Başkanı Yi Huiman’ın şahitliğinde ICBC Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Gao Xiangyang ve IC Holding Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Çeçen tarafından atıldı. Çin Halk Cumhuriyeti ve Türkiye’nin ’Kuşak ve Yol’ vizyonu kapsamında önemli olan bu projenin refinansmanın lider düzenleyici ICBC Turkey tarafından gerçekleştirilecek olması iki ülke arasındaki stratejik ve jeopolitik ilişkiler açısından da büyük önem taşıdığı belirtildi.

IC İçtaş-Astaldi Konsorsiyomu (ICA) Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’ni özel geliştirici olarak tasarlayıp inşa etti ve halen işletmesini yürütüyor.