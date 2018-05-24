“İçinden Deniz Geçsin” sergisine yoğun ilgi

Merkezin giriş katında yer alan ve 56 eserin bulunduğu sergi 2 Haziran’a kadar açık kalacak. “Denizle hep iç içe yaşadım. Denize olan bağlılığım resme dönüştü” diyen Sanatçı Sekban, “Burada olmak heyecan verici. İnsanların ilgisi beni yeni sergiler açmak için daha da şevklendirdi” şeklinde konuştu.

Beylikdüzü Belediyesi, baştan aşağı yenilediği Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde göz alıcı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Hiperrealist Deniz Ressamı Mustafa Sekban’ın “İçinden Deniz Geçsin” isimli kişisel resim sergisi açıldığı 2 Mayıs tarihinden bu yana büyük bir ilgi ile karşılanıyor. 2 Haziran’a kadar merkezin giriş katında görülebilecek sergini ana teması ise “Deniz ve Sandallar”. Sekban, şu ana kadar bu boyutlarda yaptığı en büyük sergisini de sanatseverlerle buluşturmuş oldu.

“Deniz hayatını ve sandalları çok seviyorum”

Vatandaşların kültür ve sanata olan eğilimlerinin kendisini etkilediğini dile getiren Mustafa Sekban, bu sergi ile kendisini tanıyan bir kitle kadar, kendisi ile yeni tanışma fırsatı bulan insanları da kazandığını ifade etti. Sekban, “Bu sergiyi iyi ki açmışız. İleriye dönük daha büyük sergi hedeflerim var. Bu merkezde sanatseverler ile tekrar bir araya gelmek istiyorum.” dedi. Şu an toplam 56 eserinin vatandaşların seyrine sunulduğunu söylen Sekban, “Denizle iç içe yaşıyorum. Deniz hayatını ve sandalları çok seviyorum. Yaprak gibi giden sandalları çok seviyorum. Balıkçıların görüntüsü bir başka. Bir de martı görürsem, kendimi resim yapmaktan alıkoyamıyorum” şeklinde konuştu.

“2 Haziran’a kadar açığız”

Sanatçı Sekban, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 1999 yılında ilk Bahriye Ressamı olarak 1’incilik ödülü aldığını da belirterek, o yıllarda profesyonel ressamlık hayatının başladığını, çocuk ve insan portrelerini resmetmeye de büyük ilgi duyduğunu belirtti. Yine de kendisini en çok heyecanlandıran ve doyuran tablolarının deniz üzerine olduğunu ifade eden Sekban, tabloları henüz görmemiş sanatseverleri 2 Haziran’a kadar açık kalacak sergiyi gezmeleri için davet etti.