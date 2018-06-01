Öğrencilere nasihatlerde bulunan Bakan Soylu, "Her alanda algılarımız açık olmak zorunda. Öğrenim aldığımız konuları iyi öğrenmeliyiz. Din eğitimi alıyorsak, iyi öğrenmeliyiz" dedi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 3’ünü İslam İlimler Olimpiyatı Ödül Töreni Cemal Reşit Rey Konser Salonunda gerçekleştirildi. Düzenlenen ödül törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın yanı sıra çok sayıda davetli ve öğrenci katıldı. Gaziosmanpaşa Belediyesi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüişbirliğinde gerçekleşen olimpiyatlara İmam Hatip Okulları’ndan 37 bin öğrenci katıldı. Olimpiyatlar neticesinde dereceye giren öğrencilere ödülleri düzenlenen törenle verildi. Öğrencilere ödülleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta takdim etti.

Din eğitiminin önemine dikkat çeken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sevgili gençler ve anne babalar asıl görev sizlere düşmektedir. Ahlaklı olmayan insanlardan çocuklarımızı korumak zorundayız. İnsan insana yemek ikram eder, tatlı ikram eder ancak insan insana ilaç ikram etmez. İlacı, hapı doktor yazar. Bunun dışında size hiçbir arkadaşınızın veya bir başkasının ikram ettiği ilacı kullanmayın. İlim ve ahlak konusunda sadece uyuşturucudan örnek verdim. Ancak bu kadar sınırlı değil. Aynı şekilde terörist yetiştirirken de ilimden faydalanıyorlar. Bomba yaparken, insanları terörist yaparken yine ilimden faydalanıyorlar. Bir teröriste yaptığı katliamı cihat diye yutturuyorlar. Bunlara ait psikolojik ikna yöntemleri ve tekniklerini, ilmini kullanıyorlar. Her alanda algılarımız açık olmak zorunda. Öğrenim aldığımız konuları iyi öğrenmeliyiz. Din eğitimi alıyorsak, iyi öğrenmeliyiz. Bu teknikler bize işlememelidir. Darbe davalarını izliyoruz, şehirleri bombalamışlar, insan öldürmüşler, tankları vatandaşların üzerine sürmüşler ve bunları ulvi bir amaç için yaptıklarını ifade ediyorlar. Öylen inandırılmışlar, şartlandırılmışlar ki ve iş olmuş bitmiş halen o rüyadan uyanamamışlar. İlim yokken, ahlak yokken ikisinden biri eksikken bunlar oluyor’’ şeklinde konuştu.

"İnsanlarımızı ötekileştirmek için bir anlayış ortaya koydular"

28 Şubat sürecinde İmam Hatip okulları üzerinde kurulan baskıyı da hatırlatan Bakan Soylu, "Hep beraber 28 Şubatı yaşadık. O dönemde Küçükköy İmam Hatip Lisesinin nasıl bir baskı altında olduğunu görmüştüm. İnsanlarımızı ötekileştirmek için bir anlayış ortaya koydular. Sadece İmam Hatip Liselerine değil, ülkemize ve milletimize bugün bile eksikliğini çektiğimiz başka bir süreç daha yaşattılar. Meslek liselerini de tasfiye ettiler. Bugün ülkemizin kalkınması için, zenginleşmesi için ara teknik elemana ihtiyacımız olduğu meslek liselerini tasfiye ettiler. Türkiye’nin hem kültürüne hem maneviyatına hem gençlerin dinamizmine hem de ekonomisine göz diktiler. Bunu gençlerin üzerinden yaptılar. Ancak biz bir şeyi yaptık. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu millet, bu ülkeyi teslim almak isteyenlere teslim etmedi’’ diyerek yaşanan sıkıntılı günleri öğrencilere aktardı.

28 Şubat’tan bugüne yaşanan değişime dikkat çeken Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ise, "Türkiye 15 Temmuz serüveni gibi 28 Şubat serüveni yaşamıştı. Sizlerin ve bizlerin kendi imkanlarıyla yaptığı okullar maalesef Kuran eğitimi verildiği ve okutulduğu için kapatılmıştı. 28 Şubat’tan sonra ilk kez imam hatip ortaokulları 2016 yılında mezun verdi. İstedik ki, 2016 yılında 28 Şubat sonrasında mezun olan siz değerli gençlerimizin ufkunu açacak, kendi özgüvenlerine destek olacak, hem ilmi hem İslami alanda gelişmelerini katkı sağlayacak bir desteğimiz olsun istedik ve böyle proje oluşturduk. Eski Türkiye’de sizden önceki yavrularımız okul kapılarından sokulmazken yen Türkiye’de Cumhurbaşkanımız, Bakanlarımız tarafından imam hatip okullarına gitsin diye çaba sarf ediyorlar’’ ifadelerini kullandı.