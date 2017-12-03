Bizatihi tek tek bunların üzerine gittik ne gördük işin arka planını daha yakalayamadık ama işin müsebbiplerini yakaladık” dedi.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ve Hacettepe Üniversitesi Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜYAM) ortaklaşa düzenlediği “İller İdaresi - İl Yönetimi Kapasitesini Geliştirme Sempozyumu” İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Özel bir otelde düzenlenen sempozyuma Bakan Soylu’nun yanı sıra, İstanbul Valisi Vasip Şahin, idari ve mülki amirlerle birlikte çok sayıda akademisyen katıldı.

Bakan Soylu, iller idaresi ve yönetimi kapasitesinin geliştirilmesinin önemi hakkında konuştu. Bakan Soylu, “Bizim milli bir onurumuz olan insansız hava araçlarının merkezini ziyaret ettim. Kendi ülkemle ilgili gurur duydum. Hepsi bizim çocuklarımız, kimi bilgisayar teknisyeni kimi sanatkar kimi zanaatkar. Hepsi bu ülkenin belki de bu dönemde ihtiyacı olan bir anlayışı karşılıyor. Bazı imalatlarımız var bunların 10 yıl sonra olması bize çok şey kaybettirebilir bunların olması iyidir. 20 yıl sonra olması çok şey kaybettirmeyebilir. Ama bugün bir insansız hava aracına (İHA) sahip olmamız hem dünyaya mesaj açısından hem de kendi özgüvenimizin yüklenmesi açısından hem de bugün ihtiyaçlarımız açısından kaçınılmazdır” dedi.

“Bir adam darbenin müsebbibi, darbeyi kim yaptı diye sorsan bu tek bilinmeyenli bir denklem bile değildir”

Amerika’yı eleştiren Bakan Soylu, “Biz 2019’da reyler sandığa konulduktan ve sistem ilk günden itibaren depara kalkmamız gerekiyor ve buna hazırlıklı olmalıyız. Önümüzdeki 2 yıl bu alanı ve derinliği doldurmamız açısından önemlidir. Eğer 2019’dan sonra acaba ileride ne olacak diye değerlendirmede bulunursak bu bizim hedeflerimize olan bakış açımızı mesafe mesafe durduracak ve bekletecektir. Bizim beklemeye tahammülümüz yok çünkü dünya beklemiyor sürekli rekabet içerisinde ve giderek büyüyor. Biz 60 darbesini yaşadık, çok yıllar sonra İngiliz gizli belgelerinde Amerika tarafından yapıldığı belgeleniyor çok yıllar sonra. Biz bunu çok çok sonra öğreniyoruz. Biz 80 darbesini yaşadık yine çok yıllar sonra biz darbenin Amerika tarafından bizim çocuklar harekâtı başardı diye kendi kendilerine sevinç çığlıklarıyla karşılaşıldığı bir tabloyu oluşturduğunu gördük. Daha 28 Şubatın hangi menşeilerden hareketlendiği ülkelerin gizli belgelerinde çıkmadığı için kendi zihnimizde bildiğimiz halde burada deklare etmiyoruz. Ardından 15 Temmuz Türkiye’de aklı başında olan her insan şu Fetullah Gülen denilen sümsüğün bu işi yapabileceğinize inanıyor musunuz? Bunu 6 yaşında bir çocuğa sorsanız bir adam darbenin müsebbibi ve bir ülkede muhafaza altında bu darbeyi kim yaptı diye sorsan bu tek bilinmeyenli bir denklem bile değildir. Buna denklem desek tek bilinmeyenli denkleme ayıp olacak. 15 Temmuz darbesini gerçekleştirenler ve yapmaya çalışanlar acaba onu orada bırakırlar mı? Ondan önceki süreçte 17- 25 Aralık, 6-7 Ekim olaylarına. Kendi Twitterlarından, sosyal medyadaki hızlılığı yavaşlığa müdahale edenler Gezi olaylarında sanal botlardan tweet atıp, Türkiye’deki kamuoyunu yükseltmeye çalışanlar sadece yurt içinde kendi teknik kabiliyetlerini yapmaya çalışanlar kadirler midir? Bunu şu anda küçük yaşta olan gençlerimiz en iyi şekilde ayırt ediyor” şeklinde konuştu.

“Bizim yapmamız gereken hiçbir şeyi şansa bırakmamak”

Bir hafta içerisinde meydana gelen olayların tesadüf olmadığını aktaran Bakan Soylu, “Malatya’da 13 Alevi vatandaşımızın yaşadığı evlerinin kapısına çarpı işareti konuluyor. Ardından yine Malatya’da bir yeni kurulan kilise derneğinin camını yoldan geçen birisinin taş atası tutuyor. Yine tesadüf o ya bir kadın elinde A4 kağıdıyla beraber bir şey yazıp sokağa çıkıyor Adana’da vatandaşlarımızın bir bölümünün mezarlığının mezar taşları kırıldı. Daha sonra İstanbul’da Bahçelievler’de bir evin kapısına çarpı atılıyor. Bunların hepsi 5 gün içerisinde gerçekleşiyor yani istatistik okudum ben. Üzerine de kafa yordum böyle bir istatistiki sonuç görmedim görmek de mümkün değil. Bizim yapmamız gereken hiçbir olayı tesadüfe bırakmamak ve işin içine bakmaktır. Bizatihi tek tek bunların üzerine gittik ne gördük işin arka planını daha yakalayamadık ama işin müsebbiplerini yakaladık” ifadelerini kullandı.

Sempozyum sonunda programa katılan mülki ve idari amirlere sertifika dağıtıldı.