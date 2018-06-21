Kandil bir kurmay harekatı üssüdür. Kandil, Amerika’nın ve Avrupa’nın PKK terör örgütü ile uluslararası işbirliği yaptığı bir üstür. PKK’nın siyasi kolu olan HDP’ ye İstanbul’da birtakım CHP’lilerin verdiği gibi çok büyük bir destek verirsek, Türkiye bugüne kadar yaşadıklarının maliyetini hiç anlamamış demektir. Bugün çok tehlikeli bir oyun oynanıyor. Muharrem İnce’nin oynadığı tehlikeli bir oyundur. Uluslararası senaristlere teslim olunan bir oyundur" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu seçim çalışmaları kapmasında Bayrampaşa’da bulunan Mega Center’a geldi. Vatandaşlardan büyük ilgi gören Bakan Soylu’ya Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner eşlik etti. Bakan Soylu esnafla tek tek sohbet etti. Esnafların sorun ve beklentilerini dinleyen Soylu burada bir konuşma yaptı. Konuşmasında pek çok konuya değinen Soylu, Türkiye’nin bu sistemle beraber uçar adımlarla 21’inci yüzyılın lider ülkesi konumuna geleceğini söyledi.

“Bu seçim vesayet sisteminin bittiği bir seçimdir"

Bu seçimin vesayet sistemini bitiren bir seçim olduğunu dile getiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bu ülkede hiç kritik olmayan bir seçim olmamıştır. Bu millet her buğumu bir seçimle aşmıştır. Bu seçimde çok kritik bir seçimdir. Hem de seçimlerin en kritiğidir. Hepimiz Türkiye’nin geçmiş dönemlerini çok iyi biliyoruz. Bu ülkenin çektiği sıkıntıları çok iyi biliyoruz. Bu seçim sadece yöneticilerimizi seçeceğimiz bir seçim değil. Bu seçim geçmiş dönemde ülkemize, milletimize, hatta tarihimize hatta geleceğimize maliyet yükleyerek oluşturulan bütün sorunların ana kaynağı olan bir vesayet sisteminin bittiği, yepyeni bir sistemin başlayacağı bir seçimdir" diye konuştu.

"Erdoğan’la bu ülkenin gerçek gücü keşfedildi"

Türkiye’nin eskiden ne durumda olduğundan da bahseden İçişleri Bakanı Soylu, “Bu ülkede gece yarısı saat 12’de emekli kuyruklarına girip, sabahleyin maaşımı alayımda ondan sonra kiramı ve borçlarımı ödeyeyim diyen emeklilerin yaşadığı bir ülkeden geldik. 500 milyon dolar parası kalmamış bir Türkiye. IMF’ye gitti, borç istedi. Emekli parasının ödenebilmesi için 500 milyon dolar borç vermediler. Biz öyle bir Türkiye’den geldik ki insanlarımızın en temel hakkı olan sağlık sorunları nedeniyle hastanelerde onurlu insan muamelesi görmediği bir ülkeden geldik. Tayyip Erdoğan bu ülkede petrol bulmadı. Yeni altın yatakları keşfetmedi. Sadece bu ülkede bir şeyi keşfetti. İyi yönetim ve özgüven ve bu ülkenin gerçek kaynakları, gerçek gücü keşfedildi" diye belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye’nin yükseldiğini belirten Bakan Soylu, “Bugün Türkiye S400 tartışması yapıyor. Aslında Türkiye S400 tartışması yapmıyor. Yani füzelere karşı kendini koruyacak bir füze savunma sistemi tartışması yapmıyor. Amerika,Avrupa ve NATO, Türkiye’nin bağımsız olup olmayacağının tartışmasını yapıyor. Bizi hep küçük fotoğrafa mahkum ettiler. Türk-Kürt, Alevi-Sünni, sağcı-solcu, başı açık-başı örtülü, laik- irticacı bizi bu kavganın içine soktular yıllardan beri. Bizi bu kavgayla meşgul edip bizim büyük fotoğrafı görmemizi ve bizim büyük fotoğrafa göre kendi planımızı kurup kendi adımlarımızı atmamızı engellediler. Biz 300 yıldır bu tarihi trajediyi yaşıyoruz. Abdülhamit ile çıkmaya çalıştık, olmadı. Güzel Cumhuriyetimiz kuruldu. Onunla çıkmaya çalıştık, olmadı. Rahmetli Menderes ile sıçramaya çalıştık, olmadı. Ardından rahmetli Özal ile çıkmaya çalıştık. Müsaade etmediler. 21. yüzyılın başında kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile beraber bu gerileme dönemini Türkiye bitirdi ve Allah’a şükürler olsun 3 bin dolardan 11 bin dolara, 35 milyar dolardan 161 milyar dolara Türkiye’nin bütün ölçeklerini üçe dörde katlayarak bu ülkenin ayaklarının üzerinde sağlam durmasını sağlayan bir adım ortaya koydu" dedi.

“Türkiye 21’inci yüzyılın lider ülkesi haline gelecek “

Başkanlık sistemi ile beraber Türkiye’nin önümüzdeki yüzyılda lider bir ülke olacağını dile getiren Bakan Soylu, “Bugün bu sistem Türkiye’nin önünü açacaktır. Bu sistem artık darbelerin önünü kapatacaktır. Türkiye’de bu sistem soru işaretlerini bertaraf edecektir. 10 yılda yapacağımız işi 3 buçuk yılda yapacağız göreceksiniz. Bu devrimi gerçekleştiren Tayyip Erdoğan’dır. Herkesin karşı çıkmasına rağmen, partimizin içerisindeki birçok arkadaşımızın da eğer bu sistem olursa şöyle olur, böyle olur demesine rağmen, Türkiye bu sistemi başarıyla inşallah Pazartesi’den itibaren uygulayacaktır. Türkiye yürüyen adımlarla değil, koşar adımlarla değil, uçar adımlarla 21’inci yüzyılın dünyada lider ülkesi, yıldız ülkesi haline gelecek" dedi.

“Bunlar bu toprağın akılları değildir"

Terör konusuna da değinen İçişleri Bakanı Soylu, “Artık bu terörü tasfiye edip, bu meseleyi bir daha konuşmamanın zamanı gelmiştir. Bugün Kandil’e girilmesin diyenler, Türkiye’nin dün olduğu gibi genel meselelerini sürekli olarak halının altına süpürenlerdir. Kandil bir lojistik üssüdür. Kandil bir kurmay harekatı üssüdür. Kandil Amerika’nın ve Avrupa’nın PKK terör örgütü ile uluslararası işbirliği yaptığı bir üstür. PKK’nın siyasi kolu olan HDP’ ye İstanbul’da birtakım CHP’lilerin verdiği gibi çok büyük bir destek verirsek, Türkiye bugüne kadar yaşadıklarının maliyetini hiç anlamamış demektir. Bugün çok tehlikeli bir oyun oynanıyor. Muharrem İnce’nin oynadığı tehlikeli bir oyundur. Uluslararası senaristlere teslim olunan bir oyundur. Bir taraftan Demirtaş’ı ziyaret, bir taraftan generallerin apoletlerini sökmek, diğer taraftan Kandil’e operasyona ne gerek var demek. Bunlar bu toprağın akılları değildir “ dedi.