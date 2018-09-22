İçişleri Bakanı Soylu Trabzon Tanıtım Günleri'ne katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yenikapı'da düzenlenen 10. Trabzon Tanıtım Günleri'ne katılarak stantları gezdi, vatandaşlarla sohbet etti.

Trabzon Dernekler Federasyonu tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Trabzon Tanıtım Günleri Yenikapı etkinlik alanında ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu eşi Hamdiye Soylu ile birlikte Yenikapı'ya gelerek Trabzon Tanıtım Günleri'ni gezdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ziyarette Bakan Soylu'ya İstanbul Valisi Vasip Şahin, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta eşlik etti. Stantları gezerek vatandaşlarla sohbet eden Bakan Soylu, fotoğraf çektirmek isteyenlerin taleplerini geri çevirmedi. İçişleri Bakanı Soylu vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Stantları gezdikten sonra bir süre Yusuf Güney konserini dinleyen Bakan Soylu, daha sonra alandan ayrıldı.