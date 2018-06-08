Allah mekanını cennet eylesin" dedi.

İş adamı Erdoğan Demirören’in hayatını kaybetmesinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Esenler’de açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, Demirören’in iyi bir iş adamı olduğunu söyleyerek, "Allah rahmet eylesin. Erdoğan Demirören bu ülkenin önemli üreticilerinden bir tanesiydi. Sanayiciydi, iyi bir iş adamıydı. Memleketimize hem ekonomik hem de istihdam açısından büyük katkıları olmuştu. Gizlenmeyi sevmeyen bir adamdı. Sorumluluk almaktan kaçmayan bir adamdı. Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine başsağlığı diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun" dedi.