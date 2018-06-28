Soylu ,Doğubeyazıt’ta teröristlerce katledilen Mevlüt Bengi soruşturmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunarak, "O köyde arkadaşlarımız sokağa çıkma yasağı ilan ettiler. Soruşturma sürüyor. Çok ciddi gözaltılar var" dedi. CHP İl Başkanlarıyla ilgili talimatını da açıklayan Bakan Soylu, ""CHP İl Başkanlarını şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin dedim" dedi. Ayrıca HDP’li Pervin Buldan’ın dün yaptığı açıklamalara cevap veren Bakan Soylu, ""Pervin Buldan’ı aradım. Kendisinin dün yaptığı açıklamada eksik yoktur fazla vardır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Esenler’de AK Parti Esenler İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Soylu’ya burada Esenler Belediye Başkanı M.Tevfik Göksu da eşlik etti. Basın mensuplarının Ağrı Doğubayazıt’ta PKK’lı teröristlerce katledilen Mevlüt Bengi ile ilgili soruları cevaplayarak, "Ağrı Doğubeyazıt’ta katledilen kardeşimizin on tane çocuğu var. İnsanlıktan nasibini almamış ve canavarca katliamları takdir edenlere ve bunu özellikle bir terör örgütünün siyasi partisini destekleyenlere bir kez daha kulakları küpe olsun diye söylüyorum. Bu işler öyle kolay değil. Kendi çocuğu öksürünce hastane hastane koşanlar en lüks hastanelere gidenler oradaki kardeşimizin katline nasıl bir süreçle katkı koydukları açıktır. Bunun ne demek olduğunu biliyorum. Doğu ve Güneydoğu’da oyunu düşüren HDP , PKK üzerinden milletten intikam almaktadır. Buna kimse müsaade edeceğimiz düşünmesin" dedi.

HDP’li Pervin Buldan’ı aradığını da söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " Bu haberi alınca Pervin Buldan’ı aradım. Kendisinin dün yaptığı açıklamada eksik yoktur fazla vardı. Çok net bir şey söylüyorum. Bu topraklarda kimse PKK’yı yeşertemez" dedi. Valilere müsteşarı aracılığıyla gönderdiği talimatı da açıklayan Bakan Soylu; "Evet müsteşarımız üzerinde böyle bir talimat gönderdim. CHP İl Başkanlarını şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin dedim. Onların gideceği bir adres var. O adresi onlara göstereceğim. PKK Terör örgütünün cenazeleri var. Onlara bir kişilik kontenjan ayıracağız. Terör örgütünün şımartmayın dedik. Şımartmaya gelmez. Bize her türlü eleştiriyi söyleyin. Bu en demokratik hakkınız. Terörle mücadelede bizi eleştirmeyin. Karşı tarafa kuvvet vermeyin" dedi. Katledilen Mevlüt Bengi soruşturmasıyla ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "O köyde arkadaşlarımız sokağa çıkma yasağı ilan ettiler. Soruşturma sürüyor. Çok ciddi gözaltılar var. Bu arkadaşımızın katilini bulacağız. Elimizden bir şey kaçmıyor. Evladımızı şehit ettiler. Siirt’te tepelerine bindik üç teröristi etkisiz hale getirdik. Bu sabah Bitlis Hizan’da 10 kişilik teröristi grubu etkisiz hale getirdik. Bu yapılanın kimsenin yanına kar kalmayacağını, PKK’ya güç vermeye çalışanların hayal kırıklığına uğrayacağını tekrar söylemek isterim" dedi. HDP’li Pervin Buldan’ın dün yaptığı açıklamalara tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; " Pervin Buldan’ın açıklamalarının satır arasını okursanız zihniyetini görürsünüz. Pervin Buldan açıklamasında diyor ki, "Bu tür insanlara karşı böyle bir davranış" Bu tür insanlar diyerek kategorik olarak zihninde ayırmış ve cezasını kesmiş. Bu tip cezalandırmasını tasvip etmeyiz diyor. Siz kimsiniz de cezalandırıyorsunuz. Bu aymazlık, şımarıklık bir hukuk devleti içerisinde kimse tarafından kabul edilemez. Dünyanın merkezinde bu tip cevabı vereni , Brüksel’de bu tip cevabı verene iki eli kelepçeyle arşa koydular. Dünyanın merkezi olan yerde hem de bu yıl yaptılar. Bu tür kategorik olarak ayırıyor. Sanki adam AK Parti’yi desteklemekle başka bir türe bürünüyor. Ve Bu türün cezalandırılması böyle olmaz diyor. Bizim bu zihniyetle de bu terörle mücadelemizin aslında ne kadar doğru ve kararlı olduğunu ortaya koymaktadır"dedi.