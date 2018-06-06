İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan Kapalı Çarşı ziyareti

Kapalı Çarşı’da gerçekleştirilen ziyarette İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver eşlik etti. Ziyaret esnasında Bakan Soylu’ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Esnaf ve alışverişe gelen vatandaşlarla sohbet eden Bakan Soylu fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Öz çekim isteklerini de kırmayan Bakan Soylu vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi. Kapalı Çarşı içerisinde bulunan bir kuyumcu dükkanına giren Bakan Soylu, burada rica üzerine mağaza sahibinin babasıyla telefonda görüştü. Telefonla bir süre konuşan Soylu mağaza çalışanlarına hayırlı işler dileyerek dükkandan çıktı.

Ziyaret esnasında vatandaşlara hitap eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ’’Çok zor dönemlerden geçtik. 15 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişiminde bulundular. Her birimiz Türkiye’ye turist gelmeyecek zannettik. Güvensiz bir ülke diye, öyle lanse edecekler diye. Ama biz öyle güçlü öyle güvenli bir ülkeyiz ki, 2016 yılında 26 milyon turist, 2017’de 33 milyon, bu yıl ise bu rakam Allah’ın izniyle 40 milyon olacak. Otellerimiz şuanda dolu durumda. Bir huzur ortamı var. Güçlü ülke güçlü liderlerle yönetilir. Tayyip Erdoğan 16 yıldır ülkeyi idare ediyor. Arabayı duvara toslatmadı, otobüsü kaza yaptırmadı. Türkiye’yi hayal kırıklığına uğratmadı. Milli gelirimizi 3 bin dolardan 11 bin dolara getirdi. Kimse kusura bakmasın Türkiye maceraya bırakılabilecek bir ülke değildir’’ ifadelerini kullandı.

Suriye’de yapılan operasyonların doğru ve yerinde olduğunu belirten Bakan Soylu, ’’Biz 24 Haziran’da sadece kendi irademizi ve geleceğimizi değil, dünyada bizden güçlü bir ses bekleyenlerin de umudunu yükselteceğiz. 50 gramlık oy pusulasını sadece biz tutmayacağız. Dünyadaki herkes tutacak. Okyanus ötesinden talimat verilip, parmak sallanıp da diz büken bir Türkiye değiliz. Cerablus’ta, Azez’de, Mareh’de oraları aldık. 2 bin kilometre kareyi huzura kavuşturduk. 170 bin Suriyeli kardeşlerimiz bu topraklara döndü. Ramazan boyunca da 90 bin kardeşimiz gitti. Biz doğru ve güzel işler yapıyoruz’’ şeklinde konuştu.

Kapalı Çarşı’nın en kısa sürede turizm polisiyle buluşacağı müjdesini de veren Soylu, ’’Kapalı Çarşı, turizm polisiyle buluşsun talebi var. Kapalı Çarşı en kısa zamanda turizm polisiyle buluşacak. Bu akşam talimatını veriyoruz. Sizde daha huzurlu ve mutlu olacaksınız. Çarşımızda daha güven içerisinde olacak’’ dedi.

Ziyaretin sona ermesinin ardından Kapalı Çarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya hediye takdim etti. Bunun ardından Bakan Soylu, öğle namazını kılmak üzere Nuruosmaniye Camii’ne geçti.