IDC Türkiye Kamu Teknolojileri Zirvesi'nden Bağcılar Belediyesi'ne çifte ödül

Konya'da düzenlenen IDC Türkiye Kamu Teknoloji Ödülleri 2018” programında Bağcılar Belediyesi, “Bağcılar Akıllı Yol Projesi” ile “En İyi Akıllı Şehir Projesi” kategorisinde 1'incilik, “Güvenlik Operasyon Merkezi Projesi” ile “En İyi İnovasyon Projesi” kategorisinde 2'ncilik ödülüne layık görüldü.

Türkiye'nin kamu sektörünün önde gelen kurumlarının projelerini sergilediği ve başarılı bulunanların ödüllendirildiği “IDC Türkiye Kamu Teknoloji Ödülleri 2018” töreni 29 Eylül Cumartesi günü Konya'da düzenlendi. Programa Bağcılar Belediyesi'ni temsilen Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aydın ve Bilgi İşlem Müdürü Cüneyt Yılmaz katıldı.

Zirvede sunumu yapılan projeler, kamu kurumlarında yer alan üst düzey yöneticiler ve akademisyenlerden oluşan jüri tarafından değerlendirdi. Bağcılar Belediyesi'ne ait “BağcılarAkıllı Yol Projesi” ile“En iyi Akıllı ŞehirProjesi”kategorisinde1'incilikÖdülüne,“Güvenlik Operasyon Merkezi Projesi”ile“En İyi İnovasyonProjesi”kategorisinde2'ncilikÖdülüne layık görüldü.Kurum adına ödülü Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aydın aldı.

“Aylık yol bakım onarım şikayetleri yarı yarıya azaldı”

“Bağcılar Akıllı Yol Projesi” hakkında açıklama yapan BağcılarBelediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Başlattığımız bu proje sayesinde belediye sınırlarımızdaki yollarda oluşan çukur, hendek, kırık ve benzeri fiziksel kusurlar sahada olan araçlarımız yardımıyla tespit edebiliyoruz. Böylece, hızlı bir şekilde bakım-onarım süreçleri başlatılıp uğranacak zararlar en aza indiriliyor. Sahada hizmet veren herhangi bir aracımıza takılan sensörler ve merkezi işlemci iletişim cihazı sayesinde fiziksel bir kusura denk gelindiğini anlıyor ve merkeze yerin lokasyon bilgisini iletiyor. Daha önce şikayet, başvuru veya rastgele tespite bağlı olarak yol bakım onarım işlemleri yapılıyordu.Bu sistemle şikayet oluşmadan sürekli tespit olanağı ile ve hızlı bir şekilde iş emri üreterek müdahale mümkün hale geldi. Aylık yol bakım onarım şikayetleri yarı yarıya azaldı. Bakım onarımın doğru yerde, doğru zamanda yapılarak kaynaklar verimli ve etkin kullanılıyor” dedi.

“28 hizmet ile e-Devlet kapısından en çok hizmet sunan belediyeyiz”

Bağcılar Belediyesinin, e-devlet ekosistemi içerisinde, ulusal eylem planlarıdoğrultusunda e-dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Başkan Yardımcısı Ali Aydın ise “Bağcılar halkının ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilmek için geliştirdiğimiz projelerimizi hayatageçiriyoruz. Belediyecilik hizmetlerimizi en üst seviyeye taşıyacak projeler üretmeyede devam ediyoruz.Hiçbir projemiz e-devlet dönüşüm projelerinden bağımsız değil, hepsi bir bütünün parçası.28 hizmet ile e-Devlet kapısından en çok hizmet sunan belediyeyiz, ilkKEP adresi alan ve hizmet süreçlerinde e-imza ve mobil imzayı entegre eden yine ilkbelediyeyiz. TS 132298/T1 Elektronik Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi Sertifikasınasahip tek kamu kurumuyuz diyerek sözlerini tamamladı” diye konuştu.

“İçeriden ve dışarıdan gelecek siber saldırılara 7 gün 24 saat koruma”

Siber güvenlik meselesi milli güvenliğe dönüşmüş durumda. Sürekli gelişmekte olan dünyadaki tehditler ve katlanarak artan siber tehditlerle ulusal güvenlik ve kamu güvenliği ajansları, kötü adamlarla başa çıkmaya çalışan önemli dönüşüm çabalarına giriyor. Ulusal güvenlik ve kamu güvenliğinde yeni teknolojileri benimseyen Bağcılar Belediyesi, bu hizmetlerin güvenli bir şekilde sağlanması için UITSEC işbirliğiyle BT altyapılarına içeriden ve dışarıdan 7 gün 24 saat gelebilecek siber saldırıları engelleyip verileri koruyan sağlayan Güvenlik Operasyon Merkezi kurdu.