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28 Şubat 2018 12:20

IdeaSoft kadınların iş gücüne katılım oranını artıracak

Ideasoft, Türkiye’de yüzde 29 olan kadınların iş gücüne katılım oranını artırmak amacıyla ’e-ticarette Kadın Girişimcileri Destekleme Seminerleri’ne başlıyor.

IdeaSoft kadınların iş gücüne katılım oranını artıracak

28 Şubat 2018 12:20



Türkiye’nin önemli e-ticaret altyapı sağlayıcılarından IdeaSoft, her yıl yüzde 30’un üzerinde büyüyen e-ticaret pazarına kadın girişimcileri kazandırmak amacıyla ’Kadın Girişimcileri Destekleme Seminerleri’ne başladığını açıkladı. IdeaSoft Genel Merkezi’nde 2 ayda bir ücretsiz olarak düzenlenecek olan seminerlerin ilki, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde gerçekleşecek.



Yapaılan açıklamada; şirketin iş ortaklarıyla birlikte hayata geçireceği seminerlerde; e-ticaretin temelleri kadın girişimcilere anlatılırken aynı zamanda bütünleşik olarak ödeme sistemleri ve dijital pazarlama konuları da ele alınacak. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde gerçekleşecek ilk seminerde; IdeaSof İş Ortaklıkları Müdürü Eray Şentürk, Türkiye ve Dünya’da e-ticareti; Tek Kılavuz Dijital Ajans İş Geliştirme Müdürü Kerem Aktaş, internet reklamcılığı ve dijital pazarlamayı ve iyzico Ödeme Sistemleri Kanal Yöneticisi Demet Uygun ise ödeme sistemlerini anlatacak.



E-ticaret sektörüne kazandırmak amacıyla kadın girişimcilerin yanlarında olduklarını belirten IdeaSoft Kurucu Ortağı Seyhun Özkara, "Uluslararası Çalışma Örgütü İstatistikleri’ne (ILOSTAT) göre Türkiye’de kadınların iş gücüne katılım oranı son yıllarda artarak yüzde 29’a yükseldi. Bununla beraber, bu oran halen Avrupa Birliği ortalamasının, yüzde 50’nin, oldukça altında. Artık kadınlar teknolojiyi kullanarak fikirlerini daha rahat hayata geçirebiliyor. Aslında teknoloji, bir anlamda herkese ’eşit fırsat’ sunuyor. Bizler de kadın girişimcilerimizi destekleyerek hem onlara e-ticaret alanında fırsat yaratmak istiyoruz hem de kadınların iş gücüne katılım oranını artırarak ülkemizin GSYİH’sına katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.



Yerel yönetimler bünyesindeki kadın girişimcilere de destek veren IdeaSoft, Ocak ayında Yalova Ticaret Odası bünyesinde Yalova Kadın Girişimciler Farkındalık Zirvesi düzenledi. Nisan ayında ise Bursa Yıldırım Kadın Girişimi ve Üretim İşletme Kooperatifi bünyesindeki üye ve kursiyerlere e-ticareti anlatacak.


Katılımın ücretsiz olduğu Kadın Girişimcileri Destekleme Seminerleri kurumun internet adresinden kayıt olunabileceği kaydedildi.




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