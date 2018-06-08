Türkiye’de mobil alışveriş trendinin kazandığı ivmeyi göz önünde bulunduran Bu yatırım ile birlikte Ideasoft; Mapplico’nun sunduğu hizmet ve çözümleri hem ulusal hem de global pazara yayarak e-ticaret dünyasında akılcı ve katma değer oluşturan uygulamalar geliştirmeyi hedefliyor.

2015 yılında Avrupa’nın önemli kuluçka merkezleri ve girişim hızlandırma programlarından Startup Boot Camp kapsamında Melih Özal tarafından kurulan Mapplico, Ideasoft’un e-ticaret alanındaki tecrübesiyle yerli yabancı pek çok ticari platforma mobil e-ticaret alanında çözümler üretecek. İnternet sitesi olmadan da online ticarete atılmak isteyenlerin, tek satır kod yazmandan kolayca mobil uygulama oluşturmasını sağlayan Mapplico, hali hazırda pek çok e-ticaret ve ödeme altyapısıyla entegre hizmet verebiliyor. Dünya genelinde 200’den fazla müşteriye native e-ticaret uygulamaları sunan Mapplico, IdeaSoft yatırımı öncesinde Hayati Molinas, Birkan Babakol, Ender Varlık ve Ömür Filiz’den de yatırım desteği aldı.

Mobil e-ticaret yatırımıyla ulusal ve global ölçekte ciddi bir adım attıklarına vurgu yapan IdeaSoft Yönetim Kurulu Başkanı Seyhun Özkara, "Ülkemizde yüzde 75’e ulaşan akıllı telefon penetrasyonu ile internet trafiğinin yüzde 61’i mobil cihazlar üzerinden gerçekleşiyor. Bu sayede Türkiye’de mobil alışveriş trendinin ciddi artışıyla beraber 42.2 milyar liralık büyüklüğe ulaşan e-ticaret pazarında her 3 siparişten biri mobil cihazlar aracılığıyla veriliyor. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin bu alanda fayda sağlayacak, katma değer üretecek hizmetlere ve çözümlere ihtiyaçları var. IdeaSoft olarak bundan sonraki süreçte de e-ticaret odağında farklı ihtiyaçlara yönelik inovatif çözümler üretmeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.