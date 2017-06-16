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16 Haziran 2017 13:51

İDMİB Başkan Yardımcısı Hüseyin Çetin: "Rusya’ya ayakkabı ihracatımızı 5’e katladık"

Rusya’ya 2016’nın tamamında yapılan 28,7 milyon dolarlık ihracata bu yılın ilk 5 ayında ulaştıklarını bildiren Hüseyin Çetin, "Yükseliş trendinin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini ve komşumuz Rusya ile ayakkabıda altın çağımıza döneceğimize inanıyorum" dedi.

İDMİB Başkan Yardımcısı Hüseyin Çetin:

16 Haziran 2017 13:51



İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkan Yardımcısı Hüseyin Çetin, 2013’e kadar Türk ayakkabı sektörünün en büyük pazarı olan Rusya’ya muhteşem bir dönüş yaptıklarını söyledi. Rusya’daki ekonomik daralma ve ardından gelen uçak krizi nedeniyle pazarda son 3 yılda büyük kan kaybettiklerini hatırlatan Hüseyin Çetin, 2017 ile birlikte ticarette yeni bir sayfa açtıklarını vurguladı.


Rusya’nın Türkiye’nin en büyük komşusu ve en önemli ticari ortaklarından biri olduğunu söyleyen Çetin, "Deri ve ayakkabı sektörü için de Rusya pazarı kritik öneme sahip. Biz ayakkabıda Avrupa’nın en büyük üretim potansiyeline sahip ülkesiyiz ve Rusya en büyük pazarımız. Altın çağımız diyebileceğimiz 2013’te bu ülkeye ayakkabı ihracatımız 129 milyon dolara ulaşmıştı. Ancak Rusya ekonomisindeki daralma ve ardından gelen uçak krizi ile ihracatımız geçen yıl 28,7 milyon dolara kadar geriledi. Neyse ki sektörümüz için sıkıntılı dönem sona erdi. 2017 ile birlikte Rusya’ya ihracatta yeniden yükseliş trendi başladı. Bu yılın ilk 5 ayında 28,6 milyon dolarla neredeyse geçen yılın tamamında yaptığımız ihracat rakamına ulaştık. Mayıs ayında ise kırılması zor bir rekora imza attık. Geçen ay Rusya’ya ihracatımızı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 500 artışla 6,3 milyon dolara yükselttik. Rusya pazarında yakalanan sinerjinin önümüzdeki dönemde ihracata olumlu yansımalarının devam edeceğine ve gelecek yıl 2013’teki 129 milyon dolarlık rekoru kıracağımıza inanıyorum".



Rusya’ya deri ihracatında da bahar havası estiğini hatırlatan Hüseyin Çetin, yılın ilk 5 ayında bu ülkeye ihracatta yüzde 73 artış olduğunu sözlerine ekledi.




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