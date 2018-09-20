Dr. Taner Usta, özellikle kadınlarda ileri yaş, çok sayıda doğum yapma ve aşırı kilo gibi nedenlerle meydana gelen idrar kaçırmanın, bir hastalık olduğunu, önemli bir hastalığın belirtisi de olabileceğini belirtti. Usta, "İdrar kaçırma problemi sosyal hayattan soyutluyor" dedi.

İdrar kaçırmanın yaşam kalitesini düşürdüğünü belirten Dr. Taner Usta, sosyal yaşamdan uzaklaştıran bu sağlık sorununun tedavisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özellikle kadınlarda ileri yaş, çok sayıda doğum yapma ve aşırı kilo gibi nedenlerle meydana gelen idrar kaçırmanın, bir hastalık olduğunu, önemli bir hastalığın belirtisi de olabileceğini belirten Doç. Dr. Taner Usta, bu sorunun kadınlarda daha sık görüldüğünü ifade etti.

"Yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor"

Ağır kaldırmak, hapşırmak ve merdiven çıkmak gibi durumlarda görülen idrar kaçırmanın, yaşam kalitesini olumsuz etkilediğine dikkat çeken Doç. Dr. Usta, bazı hastaların günlük aktivitelerini gerçekleştirdiği sırada idrar kaçırma sorunuyla karşılaşmadığını, ancak sık sık idrara çıkma ve tuvalete yetişememe gibi sorunlarla karşılaşabildiğini belirtti. Bu problemin, günde 10-15 kez idrara çıkarabildiğini, daha da önemlisi idrar kaçırma nedeniyle kadınlarımızı sosyal hayattan uzaklaştırdığının altını çizdi.

Doç. Dr. Taner Usta, "Zor ve travmalı doğumlar, idrar kaçırma riskini arttırırken, sezaryen ve normal doğumların bu problem üzerinde önemli bir etkisi bulunmamaktadır. Fakat çok sayıda doğum yapmak, müdahaleli doğum, doğumun normalden uzun sürmesi idrar kaçırmaya davetiye çıkarabilir" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Aşırı kilolar risk faktörü

İdrar kaçırmaya yol açan faktörlerin başında aşırı kiloların geldiğini anlatan Usta, aşırı kilolarla karın içindeki basıncın artmasının, idrar yollarını riske attığını vurguladı. Bu konuda kasları güçlendirmek için düzenli pelvik taban egzersizleri yapmanın faydalı olabileceğini dile getiren Doç. Dr. Taner Usta, kasların güçlenmesinin ise idrar tutan organda olumlu etkileri bulunduğunu dile getirdi.

Özellikle de ileri yaş grubunda görülen idrar kaçırma probleminin tedavi edilmesi, hastanın kaybettiği yaşam kalitesinin yeniden kazandırılması gerektiğine değinen Doç. Dr. Taner Usta, "İdrar kaçırma sorunu için özellikle mesane boynundaki bağların zayıflığına bağlı olan tipinde cerrahi tedaviler yapılmaktadır. Bu uygulamalardan bir tanesi de ‘askı ameliyatlarıdır. Ameliyatın süresi 10-15 dakikayı geçmemektedir. Hasta aynı gün taburcu edilebilir. Askı ameliyatları her hastaya uygulanmaz, bu ameliyat için uygun hasta ve deneyimli hekim tedavinin başarısını belirler" diyerek sözlerini noktaladı.