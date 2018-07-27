Dr. Tufan Tarcan, inkontinans yani idrar kaçırma sorunu hakkında yaptığı açıklamada, idrar kaçırmanın birçok farklı tipinin olduğunun altını çizerek, idrar kaçırma sorunu yaşayan kişilerin en büyük hatasının su içmeyi bırakmaları olduğunu söyledi.

İdrar kaçırma sorunu ülkemizde her 4 kadından 1’in de görülmekte olup, idrar kaçırma problemi yaşayan kişilerin ise sadece yüzde 12’si bu sorunu bir hekimle paylaşıyor. İdrar kaçırma sorunu yaşayan kişilerin çözüm yolu olarak ilk su içmeyi bıraktığını söyleyen Prof. Dr. Tufan Tarcan, “İdrar kaçırma sorunu yaşayan kişiler çözüm yolu olarak ilk su tüketimini azaltıyor. Her zaman tehlikeli olan bu durum, yaz mevsiminde daha da tehlikeli sonuçlara neden olabiliyor. Yaz aylarında vücut, ter ve nefesle daha çok sıvı kaybediyor. Bu sebeple vücutta susuzluğa neden oluyor. Su tüketmemek, vücutta suyun eksilmesi, kalp rahatsızlıkları, tansiyon hastalığı, enfeksiyon ve taş riskinin artması gibi ciddi rahatsızlıklara yol açmaktadır” dedi.

"İdrar kaçırma tiplerine göre beslenme şekli de önemli"

İdrar kaçırma tiplerine göre dikkat edilmesi gereken noktaların değişmekte olduğunu belirten Prof. Dr. Tufan Tarcan sözlerine şöyle devam etti: "Aşırı aktif mesane semptomlarıyla birlikte sıkışma tipi idrar kaçırma sorunu yaşayan kişiler, mesaneyi uyaran yiyecek, kahve, çay ve meyve suları gibi içeceklerden uzak durulmalıdır. Stres tipi idrar kaçırmada ise alınan sıvıların idrar kaçırmaya bir etkisi yoktur. Ancak hangi idrar kaçırma tipi olursa olsun sağlıklı beslenilmeli, kaliteli sıvılar tüketilmelidir. Kabızlığa neden olacak besinlerden uzak durulmalıdır".

"Obezite idrar kaçırmada riski artırıyor"

İdrar kaçırma riskini artıran faktörlerin başında yaş geldiğini söyleyen Prof. Dr. Tufan Tarcan, "Yaş idrar kaçırmanın bir risk faktörüdür ancak doğal bir sonucu değildir. Kişilerdeki bir diğer yanlış düşünce ise yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak bu sorunu kabul etmesi ve bir hekime başvurmamasıdır" ifadelerini kullandı.

Diğer risk faktörü ise kilo problemi olduğunu belirten Tarcan, "İdrar kaçırma sorunu obez diye nitelendirilen kişilerde daha sık görülmektedir. Kilo verdikten sonra idrar kaçırma sorunu azalabilmekte ya da tamamen ortadan kalkabilmektedir" dedi.

Çocukluk döneminde yanlış mesane kullanımına dikkat

Çocukluk döneminde başlayan yanlış mesane kullanımının önemine vurgu yapan Tarcan, "İdrar kaçırma İleri yaşlarda artarak devam etmekte ve idrar kaçırma sorunu için bir risk faktörü oluşturmaktadır. Genellikle kız çocuklarında okul döneminde başlayan uzun süre tuvaletini tutma durumu, mesane kasının kasılma yeteneğine zarar vermekte ve problem oluşturmaktadır. Nörolojik hastalıklar, pelvik organ sarkmaları, kronik kabızlık da idrar kaçırma riskini artırmaktadır” diye konuştu.

Tarcan, idrar kaçırmanın bir hastalık olmadığını belirterek, "İdrar kaçırmak bir semptomdur ve bu sorunun altında farklı hastalıklar yatabilir. Bu nedenle ilk önce yapılması gereken şey idrar kaçırma sorununun nedenini araştırmaktır. İdrar kaçırma sorununun nedenine ve şiddetine göre farklı çözüm yöntemleri uygulanmaktadır. İdrar kaçırma sorunu yaşayanlar için isterlerse tedavide bir değil pek çok yol vardır. Yaz aylarında idrar kaçırma sorunu yaşayan kişiler için de çözüm yolu su içmemek değil, bir uzmana başvurmaktır" şeklinde sözlerini sonlandırdı.