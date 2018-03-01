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01 Mart 2018 13:08

“İdrar kaçırma ve rahim sarkması kadınları tehdit ediyor”

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç.

“İdrar kaçırma ve rahim sarkması kadınları tehdit ediyor”

01 Mart 2018 13:08

Dr. Taner Usta, “Kadınlar yaş ilerlemesine paralel olarak sık sık idrar kaçırma problemi ile karşı karşıya kalabiliyor. Ancak bu durum sadece yaşlıları değil, genç kadınları da tehdit ediyor” dedi.



Dr. Taner Usta idrar kaçırma ve rahim sarkması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Usta, “Kadınlar yaş ilerlemesine paralel olarak sık sık idrar kaçırma problemi ile karşı karşıya kalabiliyor. Ancak bu durum sadece yaşlıları değil, genç kadınları da tehdit ediyor. Pelvik yapıda gevşeklik ve sarkma jinekologların sık karşılaştığı sorunlardan biridir” dedi.



Rahim sarkmasının nadiren gençlerde ve doğum yapmış kişilerde görüldüğünü ancak ortaya çıkmasındaki en büyük problemin normal doğum olduğunu söyleyen Doç. Dr. Taner Usta, çok sayıda doğum, iri bebek doğurma, müdahaleli doğum, doğumda oluşan perine yırtılmaları, karın içi basıncını artıran kronik öksürük, aşırı şişmanlığın risk faktörünü oluşturduğunu belirtti.


Şikayetlerin genel olarak menopoz ve sonrası dönemde oluştuğunu ifade eden Doç. Dr. Usta, bunun sebebini hormonların azalması ve yaşa bağlı olarak gerginliğin kaybolması olarak açıkladı.



Rahim sarkması ve idrar kesesi sarkmasının sebepleri ve risk faktörleri


Doç. Dr. Taner Usta, “Fazla sayıda gebelik yaşamak, normal doğum yapmak, iri bebek doğurmak, ilerlemiş yaş, ağır yük kaldırmak, sürekli öksürmek, kronik kabızlık ve fazla ıkınmak, şişmanlık, bazı akciğer hastalıkları sonucunda karın çevresindeki kasların ve bağ dokusunun fazla gerilmiş olması gibi nedenler rahim ve idrar kesesi sarkmasına neden olur” dedi.


Rahim sarkmasının dereceleri olduğunu söyleyen Usta, birinci derece sarkmanın en hafif olduğu, 4 derece sarkmada ise rahmin tamamen dışarı çıktığına dikkat çekti. Doç. Dr. Usta, komplikasyonları akıntı, anormal kanamalar, dışarı çıkan rahim ve civarında yara ve enfeksiyonlar, idrar yolu enfeksiyonu, böbrek toplayıcı kanallarının sıkışmaya bağlı tıkanıklığı ve böbrekte genişleme olarak görülebileceğini, ihmal edilmiş vakalarda böbrek yetmezliğine kadar gideceğini dile getirdi.



Kapalı ameliyatla tedavi olanlar bir gün sonra evine gidebiliyor


Rahim sarkmasını tedavi edebilecek herhangi bir ilacın olmadığını belirten Usta, pesser denilen halkalarla hastanın şikayeti azaltılıp pelvik tabana destek sağlanabileceğini dile getirdi. Doç. Dr. Usta, bu sorunun pelvik taban rehabilitasyonu, östrojen tedavisi, destek cihazları ve cerrahi yöntemi ile tedavi edilebileceğini açıkladı.


Tedavi yönteminin hastadan hastaya değişiklik gösterdiğine vurgu yapan Doç. Dr. Taner Usta, tedavi edilecek kişinin yaşı, çocuk sahibi olmak isteyip istemediği, hastalık derecesi ve genel sağlık durumunun tedaviye yön vereceğini, kapalı ameliyatla tedavi olanların bir gün sonra evlerine gidebildiklerini söyledi.




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