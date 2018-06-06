İETT Filosuna 375 yeni araç daha katıldı

Törene katılan İBB Başkanı Mevlüt Uysal “ İETT olarak son yıllarda almış olduğumuz araçların tamamı yerlidir “ dedi.

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) filosuna bugün 375 yeni araç katıldı. Yeni araçlar İkitelli İETT Garajı’nda görücüye çıktı. Tamamı yerli üretim olan araçların tanıtım törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın yanı sıra İETT Genel Müdürü Dr. Ahmet Bağış, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz ve BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak da katıldı. Törende bir konuşma yapan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, filoyu yenilerken eski araçları da hurdaya çıkarmadıklarını, kardeş belediye ve ülkelere verdiklerini belirterek, “ Bugün almış olduğumuz 375 otobüs ile biz İETT filomuzun yaklaşık %14’ünü sıfırlamış olduk. Bu konuda baktığımız zaman gerçekten İETT’de konfor adına otobüslerimiz önemli ölçüde yenilendi. Özel sektörde araçlardaki konfor ne ise biz araçlardaki konforumuzu özel sektörün önüne çıkarmak zorundayız. Biz kamuyuz, özel sektöre de öncülük yapmak zorundayız. İETT olarak filomuzu yenilerken elimizdeki mevcut araçlarımızı da biz direk hurdaya çıkarmıyoruz. O araçlarımızı yeniliyoruz. İhtiyacı olan kardeş belediyelerimize, kardeş ülkelere gönderiyoruz. Bu konuda gerçekten Afrika’da bir çok ülkeye araçlar gönderdik. Balkanlarda en son 60 tane aracımızı gönderdik “ diye konuştu.

“ İETT olarak son yıllarda almış olduğumuz araçların tamamı yerlidir “

Eskiden sadece uçaklarda kara kutu varken artık İETT otobüslerinde de kara kutu olduğunu dile getiren İBB Başkanı Uysal “ Şu anda bu araçların içerisinde standart kara kutu var. Geçmişte kara kutu sadece uçaklarda vardı. Artık İETT otobüslerimizde de var. Bu araçlarımızla duraklarda beklerken içerisinde yolcularımızın takip edebileceği veya durakta bekleyen yolcularımızın takip edebileceği bilgilendirmeleri gösteren ekranlarımız var. O yazılım tamamıyla İETT tarafından geliştirilmiştir. Ayrıca bizim İETT filosunu takip edebilme ve kontrol edebilme adına da yazılımları var. İETT olarak son yıllarda almış olduğumuz araçların tamamı yerlidir. Bu kadar güzel standartlarda yerli üretim yapılmış olması da ülkemiz adına önemli bir kazanç. Araç yolda giderken içerisindeki yoğunluğa göre iklimlendirmeyi yapabilmeli. Biz o standartlarda aldık. Bugün hizmete alıyoruz. Bu hafta itibariyle araçlarımız hatlara dahil olacak. İstanbullular artık her ilçemizde sıfır araçlarla bayram gezisine çıkabilecek. Ben hayırlı olsun diyorum “ dedi.