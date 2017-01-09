İETT otobüsü yolda kaldı, vatandaş türlü türlü yöntem denedi

Esenler’de kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda araçlar güçlükle ilerlerken, İETT otobüsü yolda kaldı. İşten erken çıkıp evlerine gitmek isteyen vatandaşlar ise otobüse iterken, bazıları da otobüsün ortasında kümelenip aracın çekiç gücünü arttırmaya çalıştılar.

Esenler Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi. Bu sırada bir İETT otobüsü yolda kaldı. Mesai çıkış saatlerinin erkene alınmasının ardından otobüsle evlerine gitmeye çalışırken, aracın kalmasıyla büyük şok yaşadı. Vatandaşlar otobüsü iterek mahsur kaldığı yerden kurtarmaya çalıştı. Bu sırada bazı vatandaşlar da otobüsün ortasında kümelenerek otobüsün çekim gücünü arttırmaya çalıştı. Tüm bu yaşananlar ise saniye saniye kaydedildi.