Eylem nedeniyle bankanın bulunduğu caddeyi trafiğe kapatan galericiler ile sürücüler arasından tartışma çıkarken, yaşanan arbede de bir aracın camı kırıldı.

İddiaya göre; Şişli Mecideköy’de bulunan Kuveyt sermayeli bir oto kiralama şirketi 2 yılını dolduran filosundan, bin 297 aracı internet üzerinden ihale usulü ile satışa çıkardı. İhaleden araçları peşin para ile satın alan galericiler de otomobilleri satmak üzere teslim alıp dükkanlarına götürdü. Galericiler bir süre sonra, üzerinde rehin bulunan ve noter teslimi yapılmayan araçları müşterilerine satamayıp mağdur oldu. Bunun üzerine galericiler mağduriyetlerinin giderilmesi için, kiralama şirketinin finansörü olan bankanın önüne gelerek eylem yaptı. Grup yanlarında getirdiği yumurtaları da banka şubesine fırlatarak tepkilerini gösterdi. Grup, eylem nedeniyle işlek caddeyi de trafiğe kapatınca, sürücüler ve galericiler arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmada bir aracın camı kırılırken, olay yerine gelen polis ekipleri tarafları sakinleştirerek caddeyi trafiğe açtı.

“Bin 297 araç satışını yapıp, noter satışlarını gerçekleştirmemiştir”

Galericiler adına açıklama yapan Murat Solgit, ”Yaklaşık 8- 9 yıldan buyana 2 el araçlardan özel ihale usulü online sistemden alım satım yapılmaktaydı. Son 3,4 ay öncesine kadar bu satışların devir işlemleri en fazla 3,5 gün içerisinde rehinli olan işlemler kaldırılıp noter satışları yapılmaktaydı. Bu sistem gizli olarak çökmeye başladı. Son 15 gündür galericilerin vermiş olduğu tepki ile bin 297 araç satışını yapıp noter satışlarını gerçekleştirmemiştir. Mağdurlar olarak beklentimiz öncelikle satışı yapılan ve ödemesi yapılan araçların noter satışlarının verilmesidir. Bizim yatırdığımız paralar bankalara gitmesi gerekirken başka yerlere gitti. Bizim paralarımız ortada yok. Biz şimdi şirketin ortaklarından hissedarlarından olan bir bankayı bulduk. Şuanda da biz bunlardan yeteri açıklamayı bulamadık. Biz şuanda mağdur olduk” dedi.