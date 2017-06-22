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22 Haziran 2017 22:43

İftar saati feci kaza:1 Ölü 2 yaralı

Silivri D-100 Karayolu Selimpaşa istikametinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yararlandı.

İftar saati feci kaza:1 Ölü 2 yaralı

22 Haziran 2017 22:43


Kaza, Silivri D-100 Karayolu Araptepe mevkii Selimpaşa istikametinde iftar saatinde meydana geldi. Edinilen bilgilere ve iddialara göre aynı istikamette seyir halinde olan ve içerisinde Sercan Y. ile Mehmet Ali Y.’ın olduğu özel otomobil Aydın K. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyon kasası altına giren araçta bulunanlar ağır şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Silivri Devlet Hastanesi kaldırıldı.


Yaralılardan Sercan Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aynı kazada kamyon içerisinde bulunan Sibel K.’da yaralandı. Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaza sebebiyle araç trafiği İstanbul istikametinde bir süre aksadı.




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