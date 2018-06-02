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02 Haziran 2018 09:53

İftar saatinde can pazarı kamerada

İstanbul Avcılar’da dün iftar saatinde bir restoranın zemininde çökme meydana geldi.

İftar saatinde can pazarı kamerada

02 Haziran 2018 09:53

İftar için restoranda bulunan vatandaşlar, restoranda oluşan çukura düştü. Yaşanan can pazarı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Olay, Avcılar’ın Cihangir Mahallesi’nde bir restoranda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, iftar için restorana gelen vatandaşlar, bir anda büyük bir gürültü ile çöken zeminin içerisine düştü. Yaşanan olay sonrası adeta bir can pazarı yaşandı. Zeminin çökmesiyle oluşan çukura düşen vatandaşlar, restoran görevlileri tarafından tek tek çıkartıldı. O anlar cep telefonu kameralarına da yansıdı.


Yaşanan kazada 1 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.




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