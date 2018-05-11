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11 Mayıs 2018 10:45

İftar vermek kolaylaşacak

Meal Box, Ramazan ayına özel olarak hazırladığı iftar menüleriyle toplu organizasyonlarda yemek tedariki sorununa alternatif getirdiğini duyurdu.

İftar vermek kolaylaşacak

11 Mayıs 2018 10:45



Meal Box, birlik ve beraberlik duygularının güçlendiği Ramazan ayına özel olarak hazırladığı zengin iftar menüleriyle toplu iftarları daha sağlıklı ve lezzetli hâle getirdiğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada; çorba, ana yemek, yan yemek, salata, tatlı ve içeceğin yanı sıra, Ramazan ayının vazgeçilmezi iftariyelik ve hurma ikramını da içeren üç farklı menü seçeneği sunuyor. Dernekler, vakıflar ve hayır kurumları başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşların düzenledikleri iftar organizasyonlarında uygulanabilecek.



İftardan sonra Hacivat ve Karagöz gösterisi


Yapılan açıklamaya göre; Ramazan ayı özel menüleri, isteğe göre kullan-at kaplar veya porselen sunumlarla masalara ulaştırılacağı bildirildi. İftar yemeğinin ardından şirket tarafından Hacivat ve Karagöz gösterileri, fasıl ve ney dinletisi gibi aktiviteler organize edilecek.




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