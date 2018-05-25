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25 Mayıs 2018 09:43

İftara yetişemeyenler Marmaray’da oruçlarını açtı

Zeytinburnu Belediyesi, iftara yetişemeyen yüzlerce vatandaşa Marmaray Kazlıçeşme istasyonunda 2 bin kişilik çorba dağıttı.

İftara yetişemeyenler Marmaray’da oruçlarını açtı

25 Mayıs 2018 09:43


Zeytinburnu Belediyesi tarafından iftara yetişemeyenlere çorba ikramı yapıldı. Marmaray’dan evine iftara yetişmek isteyen yüzlerce vatandaş oruçlarını Kazlıçeşme istasyonunda açtı. Zeytinburnu Belediyesi Aşevi tarafından yapılan 2 bin kişilik süzme mercimek çorbası vatandaşlardan tam puan aldı.



“Belediyemizin yapmış olduğu bu hizmetten halkımız memnun”


İftara yetişemeyenlere yapılan bu hizmetin yanı sıra diğer hizmetlerden de bahseden Zeytinburnu Belediyesi Aşevi Müdürü Muhammet Güneş, “Zeytinburnu Belediyesi olarak insanların çoğunlukla aktarım merkezlerinde, iftarına yetişemeyecek durumda olan vatandaşlarımıza belediyemizin yapmış olduğu bu hizmetten halkımız memnun. Bu süre zarfında çorba hizmetimiz bittikten sonra diğer hizmetlerimiz de devam etmektedir. Sokak iftarlarımız var. Ayrıca teravih sonrası vatandaşımıza günlük yüz damacana limonata ikramımız var” diye konuştu.


Çorbaların lezzetine de değinen Güneş, “Çorbalarımız sade mercimek ve kemik suyuyla yapmış olduğumuz için çorbalarımız lezzetlidir. Lezzeti tadan daha iyi bilir, söylemeye gerek yok” dedi.



“Sadece Zeytinburnu Belediyesi değil, tüm belediyelerde olması gerek”


Marmaray’da çorba içen Sinan Develi, “İftara da Kazlıçeşme’de denk geldik. Sağ olsunlar ikram yapıyorlar. İftarımızı da açıyoruz. Güzel bir çorba yapılmış. Tadı da çok güzel” diye konuştu.


Ramazan sonuna kadar devam etmesini isteyen Levent Ersarı ise, “Hem benim, hem tüm insanlar için; oruç tutanı, tutmayanı için muhteşem bir şey. Umarım Ramazan sonuna kadar devam eder. Sadece Zeytinburnu Belediyesi değil, tüm belediyelerde olması gerek” ifadelerini kullandı.




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