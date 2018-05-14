İftarda ‘bamya tüketin’ önerisi

Ümit Aktaş, “Bamya, mideyi koruyan bir bitki. İftarda bamya çorbası çok iyi bir alternatif olabilir” dedi.

Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, Ramazan ayında doğru beslenme ile ilgili önerilerini paylaştı. Gösterişli iftar sofralarından kaçınılması gerektiğini belirten Dr. Aktaş, “Karbonhidratlı besinler kan şekerini hızla yükseltip düşürdüğü için gün içinde daha çok acıkırız. Bu nedenle bu besinleri tercih etmemeli, sahurda hamur işleri ve ekmekten uzak durmalıyız” dedi. Ramazan ayı boyunca yenilen besinlere dikkat edilmesinin önemine dikkat çeken Dr. Ümit Aktaş, “Sahurda bol proteinli yiyecekler ve yağ tüketin. Sahurda tereyağında yumurta iyi bir seçenek olacaktır. Yanında bol zeytinyağlı zeytini tercih edebiliriz. İyi bir kahvaltı salatası da hazırladığımızda sağlıklı bir sahur sofrası hazırlamış oluruz. Ayrıca ev usulü olmak kaydıyla turşu, kavurma veya sucuk da tüketilebiliriz" dedi.

Sahurda karbonhidratlı besinlerden uzak durulması gerektiğini sözlerine ekleyen Aktaş, şeker tüketiminde dikkat çekti. Dr. Aktaş, “Bu ayda karbonhidrat, gluten içeren gıdalar ve şekerden uzak durulmalı. Özellikle diyabet ve romatizmal hastalığı olanlar bu tür ürünleri kesinlikle tüketmemeli" şeklinde konuştu.

“Çorbadan sonra 20 dakika mola”

İftarda bamya tüketilmesini öneren Fitoterapi Uzmanı Dr. Aktaş, "Orucumuzu bir hurma ya da birkaç tane zeytinle açabiliriz. İlk etapta çorbamızı salatayla birlikte tüketmeliyiz. Bamya, mideyi koruyan bir bitki. İftarda bamya çorbası çok iyi bir alternatif olabilir. Kan şekerinizin aniden yükselmemesi ve kalp, damar problemleri yaşamamak için çorbadan sonra mutlaka 20 dakika ara verip daha sonra diğer yemeklere geçmeliyiz, bu şekilde kan şekeriniz aniden yükselmez. Kalp ve damar problemleri de yaşamazsınız. Sofranızda en az bir tane fermente edilmiş yani mayalanmış gıdanız olmalı. İftarda çorba ve salatadan sonra et ya da sebze yemeği tercih edebilirsiniz. Abartılı iftar sofralarından kaçınmalısınız. Çünkü iftarda ağır yemekler tüketildiğinde kan şekeri dengesizlikleri yaşanır ve bu da ciddi sıkıntılara yol açar" ifadelerini kullandı.