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19 Haziran 2017 11:31

İftarda tüm Müslümanlar için dua

Gönüllerin rahmet, paylaşma ve hoşgörüyle dolduğu on bir ayın sultanı Ramazan’da Küçükçekmece Belediyesi iftar sofralarını ilçedeki mahallelerde kurmaya devam ediyor.

İftarda tüm Müslümanlar için dua

19 Haziran 2017 11:31


Küçükçekmece Belediyesi Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde komşuları buluşturmaya devam ediyor. Yenimahalle Behiye Selim Pars Ortaokulu’nda kurulan iftar sofralarına Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz başta olmak üzere binlerce vatandaş katıldı.



"Bütün dünyadaki Müslümanlar için huzur ve barış diliyorum"


Dünyadaki Müslüman kardeşlerimiz için bol bol dua etmemiz gerektiğini vurgulayan Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz; "Rabbim birliğimizi beraberliğimizi hiç bozmasın. Ülkemizden ve bayrağımızdan bizi hiç ayrı koymasın. Biliyorsunuz dünyada çoğu Müslüman bizim kadar rahat ve huzur içerisinde Ramazan ayını karşılayamadılar. Onlar bizim gibi böyle rahat sofralarda iftar yapamıyorlar. Bu sofralarda bütün dünya Müslümanları için bütün insanlar için huzur ve barışı Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum’’ dedi.


Birlik ve beraberlik mesajları da veren Başkan Karadeniz; "Özellikle komşuluk ilişkilerine bu kadar önem verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kocaman bir aile olarak Ramazanın bereketi içinde birbirimize dua etmek gerçekten çok güzel’’ dedi.


Çocuklar Doyasıya Eğlendi


Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftar programında, okunan ezanın ardından oruçlar açıldı. Ramazanın bereketi aynı sofralarda binlerce vatandaş tarafından paylaşıldı. Yenilen yemeklerin ardından, vatandaşlar yemek duası eşliğinde ellerini semaya açarak, hep birlikte şükretmenin mutluluğunu yaşadı. Çocuklar ise kendileri için özel olarak getirilen animasyon grubunun gösterisiyle eğlenceli dakikalar geçirdi.




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