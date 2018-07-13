İHA, fotoğraf sergileri ile 15 Temmuz’u unutturmuyor

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu teröristlerin 15 Temmuz gecesi kalkıştıkları hain darbe girişimini ilk anlarından itibaren takip eden ve dünyaya naklen yayın yapan tek yayın kuruluşu olan İhlas Haber Ajansı, o gecenin fotoğraflarını 24 ilde 31 ayrı yerde sergileyecek.

15 Temmuz akşamı Boğaz Köprüsü’nü tankların kapattığını ilk duyuran haber kuruluşu olan İhlas Haber Ajansı, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere tüm yurtta hain kalkışma girişimini ve sonrasında Türk milletinin tankları ve meydanları teslim almasını Türkiye ve dünyadaki abonelerine servis etti. O gece tüm Türkiye’de İhlas Haber Ajansı muhabir ve kameramanları, açılan ateşler altında sahada görevlerini yerine getirerek, darbe girişimini ve bu girişimin başarısızlıkla sonuçlandığını, vatandaşın kahramanlığını tüm dünyaya duyurdu.

İHA ‘15 Temmuz Fotoğraf’ sergisinin ilki, Gaziantep Sanat Merkez’inde açıldı. Açılışa, Gaziantep Vali Yardımcısı Uğur Aladağ, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Deniz Köken, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın katılımcılara teşekkür ederek, 15 Temmuz sergisinin bu yıl ikincisini yaptıklarını, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde 23 ilde fotoğraf sergilerinin açıldığını ifade etti. 80 fotoğraf sergilediklerini belirten Akın, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Deniz Köken ise serginin önemine değinerek, 15 Temmuz’un selaları durduran darbelerden darbeleri durduran selalara geçiş dönemi olduğunu serginin hayırlı olmasını diledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, İhlas Haber Ajansı çalışanlarına teşekkür ederek, “İhlas Haber Ajansı o gece kendine düşen görevi yerine getirmiştir. Milletin olaylardan haberdar olması adına o gün canını ortaya koyarak bu emekleri ortaya koyan tüm İhlas Haber Ajansı çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bunlardan ders almamız lazım, bundan sonraki nesillere bunları aktarmamız gerekiyor. Bunun için bu eserler bizim için büyük bir değer bu eserlerin bir araya getirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

Gaziantep vali Yardımcısı Uğur Aladağ da, İhlas Haber Ajansına teşekkür ederek, “İhlas Haber Ajansının 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında yaptığı çok büyük bir görevin sonucu olan bu fotoğrafları gördüğümde hem üzüldüm hem de haber ajansını da tebrik etmek istedim. Çok önemli bir çalışma, Türkiye genelinde kamuoyunun bilmediği görmediği çalışmaları geçen yıl olduğu gibi bu yılda kamuoyunun gözü önüne getiren yaşanan o kanlı geceyi anlatan aynı zamanda milletin o dik duruşunu gözlerin önüne seren bu fotoğrafları görmekten memnuniyet duydum” şeklinde konuştu.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı İbrahim Ay ise çok güzel bir resim sergisi olduğunu ifade ederek, “15 Temmuz hain darbe girişiminin 2 yılına yaklaşmış bulunuyoruz. Bugün İhlas Haber Ajansının 80 fotoğrafıyla sergi açmış. Hepside muhabirlerin el emeği göz nuru fotoğraflarıyla çok güzel bir sergi yapmışlar kendilerini kutluyorum. Tabi hainlerin milletimize saldırısını unutmayacağız ve unutturmayacağız” diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise sergi ile ilgili değerlendirmesinde hain girişimin yaşandığı geceki arşivlerini tüm millet için açan İHA’ya teşekkür ederek, herkesi sergiyi görmeye davet etti.

Sergiyi gezen vatandaşlar ise fotoğrafları gördüklerinde tüylerinin diken diken olduğunu, o geceye geri döndüklerini, sergide emeği geçenlere teşekkür ettiler.

İkinci sergi ise Kocaeli’de, İzmit Belediyesi işbirliğiyle, belediye binasının önündeki alanda açıldı. Açılışa, İzmit Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut

katıldı. Protokol ve vatandaşlar sergiyi gezdi. Daha sonra şehitler için dualar okundu.

Sergi açılan ve açılacak iller ve ilçeler şunlar:

"İstanbul’da Eyüpsultan Meydanı, Esenler ve Taksim Meydanı, Erzurum Palandöken, Kocaeli İzmit, Karabük, Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Manisa merkez ve Kula ile Salihli ilçeleri, Mardin ve Nusaybin ilçesi, Bursa ve Yenişehir ilçesi, Çanakkale, Balıkesir’in Edremit ilçesi, Elazığ, Hatay İskenderun, Adana Yüreğir, Antalya Muratpaşa ve Antalya Kepez, Denizli Merkezefendi, Trabzon, Konya Meram ve Konya Beyşehir".