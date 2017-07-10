15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi tüm Türkiye’de yaptığı haberlerle demokrasiden yana olduğunu gösteren İhlas Haber Ajansı (İHA), o gece İstanbul ve diğer illerdeki olayları anlatan ‘Oradaydık, Unutmadık,Unutturmadık" fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Eyüp Sultan Meydanı’nda yapılan açılışa, Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas, İhlas Haber Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Oğuzhan Güven ve çok sayıda davetli katıldı.

Sergi; İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas ve Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın kurdele kesimiyle ziyarete açıldı. Açılış sonrası sergiyi Gezen Başkan Remzi Aydın’a; İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas ve İHA İstanbul Bölge Müdürü Oğuzhan Güven eşlik ederek, o gece çekilen fotoğrafların hikayesi hakkında bilgi verdi.

“15 Temmuz’u ve sonrasını unutmamamız gerekiyor”

15 Temmuz 2016 yılının millet için çok önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, “Bu tarih belki de en son verilen kurtuluş savaşı. İnşallah bundan sonra böyle savaşlar vermek zorunda kalmayız. Dolayısıyla 15 Temmuz’u ve sonrasını unutmamamız gerekiyor. Her daim milletimizin hafızasından çok güçlü bir şekilde diri tutmamız gerekiyor ki, daha güçlü daha birlik ve beraberlik içerisinde yürüyüşümüze toplum olarak millet olarak devam edelim. Tabi bu anlamda 15 Temmuz’un seneyi devriyesinde birçok etkinlikler yapılıyor. Bizde Eyüp Belediyesi olarak çok farklı etkinlikler yaptık, yapıyoruz. Sağ olsun, İhlas Haber Ajansımız da o gece çok nitelikli ve güzel kareler yakalamışlar. O fotoğrafları da burada meydanımızda sergiliyorlar. Bizler de kendilerine destek olduk. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Gerçekten ben de sergiyi gezdim, o geceye gittim diyebilirim. Umuyorum binlerce vatandaşımız bu sergiyi gezer ve murad edilen şey gerçekleşir” diye konuştu.

“Doğru bilgileri anında, Türk ve dünya kamuoyuna yansıttık”

İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas ise “Her şeyden önce Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın beye desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum. 15 Temmuz Türk tarihinde çok önemli bir dönüm noktası. Uçurumun kenarından dönmüş bir milletin hafızalarında yer almış görüntülerini sergilemek istedik. İhlas Haber Ajansı’nın 15 Temmuz’da yaptığı faaliyetler aslında tamamı ile olayların dünya kamuoyuna, Türk kamuoyuna yansıtılması açısından çok kritik bir dönemdi. Çok kritik bir vazife üstlenmiştik. Bütün Türkiye çapında yapılan çalışmalardı bunlar. Darbenin başlangıcından itibaren çok iyi organize olarak darbenin sonlandığı dakikaya kadar doğru bilgileri anında, Türk ve dünya kamuoyuna yansıttık. Arkadaşlarımızın çok büyük fedakarlıkları oldu. Hiçbir şekilde geri adım atmadan silahların, tankların, helikopterlerin atışları altında objektifleri ve kameralarıyla halkın doğru bilgilendirilmesini ve darbe sürecinin düzgün yönetilmesini sağladık. Bu, tabi bir mücadeleydi. Vatanını sevenlerle vatanını satanlar arasında bir mücadeleydi. Ve herkesin bu mücadelede yeri ve safı belli olması gerekiyordu. İhlasın bir kuruluşu olarak İhlas Haber Ajansı da bu mücadelede doğru yerde yerini aldı ve yapılması gerekeni yaptı” şeklinde konuştu.

İhlas Haber Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Oğuzhan Güven ise 15 Temmuz gecesi canla başla çalıştıklarını söyleyerek, “15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümüne yaklaşıyoruz. Bildiğiniz gibi İhlas Haber Ajansı, o gün darbeye karşı direnen Türk medyasına çok ciddi bir içerik sağlamıştır. İstanbul’da askeri hareketliliği ilk olarak İhlas Haber Ajansı duyurdu. Ardından ilk teslim olan asker görüntülerini yine İhlas Haber Ajansı geçti. Ve son olarak darbenin simgesi haline gelmiş 15 Temmuz köprüsündeki askerlerin teslim olma anını hem Türk medyasına hem de dünya medyasına İhlas Haber Ajansı servis etti. Bu hain darbe girişiminin unutulmaması için, gelecek nesillere aktarılması için biz yoğun bir çaba sarf etmek istiyoruz. İstanbul’un manevi kalbi Eyüp Sultan’da İhlas Haber Ajansı’nın çektiği özel fotoğraflardan oluşan bir sergi açmak istedik. Şu anda bu serginin açılışını yapıyoruz. Unutmamak, unutturmamak amacıyla bu zaferi herkesin hatırlamasını istiyoruz” dedi.