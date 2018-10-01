İHH ekipleri Endonezya'da yardıma başladı

İHH İnsani Yardım Vakfı, Endonezya'da meydana gelen deprem ve tsunaminin ardından krizin merkez üssü Palu'ya ulaşarak acil yardım çalışmalarına başladı.

Bölgede elektrik ve internet hatlarındaki kesinti nedeniyle iletişimde problemler yaşanıyor. Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı bölgede bin 400 kişilik arama kurtarma ekibiyle bölgede çalışma yürütüyor. Palu'da binlerce kişinin yaralandı, bir çok ev de büyük hasar gördü. Palu'daki Mutiara SIS Al-Jufrie Havalimanı'nın uçuş pistinin bir kısmı da depremde hasar görmüştü. Yapılan çalışmaların ardından havaalanı, ticari uçuşlara yeniden açıldı. Diğer bölgelerdeki durumla birlikte çok daha büyük kayıpların yaşanabileceği ifade ediliyor. Bölgede çalışmaların hızlandırılabilmesi için 14 günlük olağanüstü hal ilan edildi.

ilk etapta 5 kişiden oluşan Acil Yardım ekibi bölgeye ulaştı. Ekipler, ilk etapta 2 bin kişiye gıda ve barınma malzemesi dağıttı.

Hayırseverlerin destekleriyle bölgedeki yardım faaliyetleri kriz sonuna kadar sürdürecek.