İHH’dan Kenya’ya ramazan yardımı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Kenya’da Ramazan ayı dolayısıyla gıda paketleri dağıttı. Her yıl olduğu gibi bu senede Türk hayırseverlerin desteklerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıran İHH, Afrika’nın Kenya ülkesinde binlerce kişiye ulaştı. İHH ekipleri ramazan ayı kapsamında Kenya’nın en batı bölgesi olan Mumias ve Kisumi ile ülkenin en doğusu olan Mombasa,Tana River, Malindi ve Kilifi gibi bölgelerinde toplamda 750 aileye gıda kolisi ulaştırdı. Ayrıca yeni müslüman olmuş 70 aile için de kıyafet desteği sağladı.

Kenya’da 4 bine yakın insana Ramazan kumanyası dağıttıklarını kaydeden İHH Doğu Afrika Masası Koordinatörü Beheşti İsmail Songür, bazen bir şişe su ile bazende bir tane balon ile çok mutlu olan insanlarla karşılaştıklarını söyledi. Songür konuşmasına şu şekilde devam etti: ’’Doğu Afrika’nın en kalabalık yerlerinden biri Kenya’da Ramazan çalışmalarımıza başladık. Burada ihtiyaç çok fazla çünkü Kenya kendi içerisinde çok fazla mülteciyi barındıran bir ülke. Bu aslında bütün dünyanın ayıbıdır. Biz gittiğimiz birçok yerde hürmetle karşılanıyoruz çünkü bizi görenler yardım için gittiğimizi biliyorlar bizleri gördüğü zaman uzaktan gelen kardeşleri gibi sarılıyorlar. Kenya’da çok ciddi bir yetimhane sıkıntısı var. Maalesef devletin bu anlamda iyileştirme politikaları bulunmuyor. Kenya’daki yetimler çok zor bir imtihandan geçiyor, oradaki yetimler özellikle desteklenmeli. Biz İHH olarak Kenya’da ülke genelinde 500’den fazla yetime destek veriyoruz. Hayırseverler destek vermeye devam ederse bizler burada çok daha fazla kişiye ulaşarak onlara yardım götürmeyi hedefliyoruz’’.