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18 Haziran 2017 17:08

Ihlamur Festivali’nde dostluk ve barış ıhlamuru kaynatıldı

Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ihlamur Festivali’nde dostluk ve barış ıhlamuru kaynatıldı.

Ihlamur Festivali’nde dostluk ve barış ıhlamuru kaynatıldı

18 Haziran 2017 17:08


Ataşehir Belediyesi tarafından Atatürk Mahallesi’ndeki Atapark’ta düzenlenen ve iki gün sürecek olan Uluslararası Ataşehir Ihlamur Festivali başladı. Festivalde yüzlerce vatandaş, apartmanlar arasında bulunan ıhlamur ağaçlarına çıkarak her derde deva olan ıhlamur topladı. Sağlıklı olmasının yanı sıra çevreye yaydığı hoş kokusuyla insanları mest eden ağaçlardan ıhlamur toplanması renkli görüntüler oluşturdu. Bazı vatandaşlar merdiven yardımıyla ıhlamur toplarken, bazı vatandaşlar da ağaçlara tırmanarak ıhlamuru topladı.


Festivale Romanya, Bulgaristan ve Küba’dan katılan gruplarla birlikte kortej yürüyüşü yapıldı. Ataşehir’in çeşitli noktalarına 200 tane ıhlamur ağacı dikildi. Festival alanında ise yurt dışından gelen gruplarla birlikte alanda stant açan derneklerin temsilcileri dostluk ve barış ıhlamuru kaynattı. Etkinlikler bugün ve yarın gün boyu çeşitli eğlencelerle devam edecek.




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