Beylikdüzü Mira Palas’ta düzenlenen organizasyona İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, yöneticiler, okul idarecileri ve öğretmenler katıldılar.

Düzenlenen organizasyonda konuşan İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin böyle anlamlı bir günde İhlas Koleji çatısı altında olmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlayan Yeltekin, İhlas Koleji olarak her yıl yenilenen ve güçlenen bir eğitim kadrosuna sahip olduklarını ifade etti.

Yeltekin, "Geçen yıl bu salonda sizlere akademik başarı için çok çalıştığımızı ve bu çalışmaların sonucunu kesin olarak alacağımızı söylemiştim. Aradan bir sene geçti ve Allah’a çok şükür hedeflerimizin birçoğunu gerçekleştirdik" dedi.

İhlas Kolejinin elde etmiş olduğu başarılara da değinen Yeltekin, 2017 yılındaki LYS’de 21 öğrencilerinin önemli üniversitelerin tıp, 7 öğrencilerinin diş hekimliği, 4 öğrencilerinin eczacılık, 36 öğrencilerinin mühendislik, 7 öğrencilerinin hukuk fakültesine ve diğer öğrencilerinin de değişik fakültelere yerleştiğini, özellikle Fen liselerininin yüzde 100 başarı elde ettiklerini söyledi.

Bu başarılarla birlikte yeni okullar açma hedeflerinin olduğunu da vurgulayan Yeltekin, "Eğitim kalitemizi her geçen gün artırmak, öğretmenlerimizin akademik bilgilerini tazeleyip güzel kazanımlar sağlamaları için, hizmet içi eğitimlere katılmalarını önemsiyoruz" dedi.

Ayrıca, eğitimin önemli olduğunun altını çizen Yeltekin, "Sürekli vurguladığım üzere eğitimin yanına en çok yakışan kelime sevgidir. Öğrencilerimize sevgi ile yaklaşalım, sevgi olmadan eğitim olmaz. Çünkü gelecek onlarla gelecek" şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından genel müdür yardımcılarıyla birlikte masaları dolaşan Yeltekin, öğretmenlerle sohbet ederek öğretmenler gününü kutladı.