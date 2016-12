İhlas Eğitim Kurumları’nda dublaj yarışması nefes kesti

İhlas Eğitim Kurumları öğrencileri sinema sektörünün en önemli alanlarından biri olan dublaj sanatının sergilendiği Dubbing Contest 2016’da yarıştılar.

İhlas Eğitim Kurumları Bahçelievler Kampüsü Konferans Salonu’nda yapılan yarışmaya bu yıl yedi takım ve toplam 21 öğrenci katıldı. Öğrencilerin tamamen İngilizce dilinde yaptıkları dublaj yarışmasının jüri üyeliklerini yapan İhlas Eğitim Kurumları İngilizce öğretmeni Jacqueline Woody ve British Side eğitimcisi Elif Ekici performansları puanlandırırken oldukça zorlandılar.

Büyük heyecana sahne olan yarışmayı geçtiğimiz yılın şampiyonu The Sound Of Dream, Kung Fu Panda filmine yapmış oldukları dublajla kazandılar.

Yarışmanın ödülü, bir haftalık Norveç tatili

Ali Arif Kılınç, Muhammed Selim Şeker ve Ahmet Kırantay’dan oluşan The Sound Of Dream üyeleri elde ettikleri başarı ile Erasmus + kapsamında 12-19 Şubat 2017’de Norveç’e gitmeye hak kazandılar. Norveç’de iki yıldır devam eden proje çalışmalarına katılacak olan öğrenciler, Belçika, Hırvatistan, Romanya ve Norveç’ten katılan diğer öğrencilerle bir araya gelecekler.

Yeltekin: “Öğrencilerimizin yabancı dilde özgüvenlerini geliştiriyoruz.”

Yarışmanın birincilerine ve danışman öğretmenleri Havva Nur Duran’a hazırlanan hediyeleri veren İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, oldukça keyifli ve heyecanlı bir yarışmayı geride bıraktıklarını söyledi. Öğrencilerin yabancı dil seviyelerini geliştirici birçok organizasyon yaptıklarını vurgulayan Yeltekin, “Bu yarışmalarla öğrencilerimizin yabancı dillerindeki gelişimi desteklerken onların özgüvenlerinin de artmasını amaçlıyoruz. Öğrencilerimiz yaklaşık 1 aydır yoğun olarak hazırlandılar ve keyifli bir yarışma izledik. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Ayrıca önümüzdeki sene bu yarışmaya daha çok takımın katılacağına inanıyorum” dedi.