İhlas Haber Ajansı objektiflerinden "15 Temmuz”

Hain kalkışma sırasında İHA muhabirlerinin hayatlarını hiçe sayarak çektiği fotoğraflar, o gecenin unutulmaması ve benzeri bir ihanet girişiminin bir daha yaşanmaması için “Oradaydık, Unutmadık, Unutturmayacağız” başlığı altında bir araya getirildi, sergilenmeye başladı. Sergiler, illerin mülki ve idari amirlerinin de katıldığı törenlerle açıldı ve vatandaşların ilgisine sunuldu.
Sergi tarihleri ve yerleri
AFYONKARAHİSAR
15 Temmuz - 16 Temmuz (Gedik Ahmet Paşa Külliyesi)
AĞRI
12 Temmuz-15 Temmuz (İbrahim Çeçen Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi)
ANKARA
13 Temmuz-20 Temmuz (Pursaklar Beşyol Meydanı)
11 Temmuz-18 Temmuz (Mamak Necmmetin Erbakan Kültür Merkezi)
12 Temmuz-30 Temmuz (Gölbaşı Mevlana Meydanı)
13 Temmuz-30 Temmuz (Altındağ Ulucanlar Kültür Merkezi)
ANTALYA
13 Temmuz-16 Temmuz (SGK İl Müdürlüğü Binası Fuayesi)
14 Temmuz- 17 Temmuz (Gazipaşa Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi)
ARTVİN
12 Temmuz- 17 Temmuz (Valilik önü)
AYDIN
14 Temmuz-16 Temmuz (Kent meydanı)
BALIKESİR
11 Temmuz-16 Temmuz (Valilik önü)
BİLECİK
15 Temmuz-16 Temmuz (Cumhuriyet Meydanı)
BURSA
15 Temmuz (Şehreküstü Demokrasi Meydanı)
9 Temmuz - 15 Temmuz (Korupark AVM)
11 Temmuz-20 Temmuz (İnegöl Kent Müzesi Sergi Salonu)
ÇANAKKALE
8 Temmuz-20 Temmuz (Güzel Sanatlar Galerisi ve Kordon)
DENİZLİ
13 Temmuz-16 Temmuz (Merkezefendi Belediyesi sergi alanı)
DİYARBAKIR
13 Temmuz-23 Temmuz (Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sümerpark Sanat Galeri Sergi Salonu)
GAZİANTEP
11 Temmuz - 19 Temmuz (Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Onat Kutlar Konferans Salonu Fuayesi)
GİRESUN
15 Temmuz - 18 Temmuz (Can Akengin Sanat Galerisi)
İSTANBUL
10 Temmuz-25 Temmuz (Eyüp Sultan Meydanı)
11 Temmuz-26 Temmuz (Taksim meydanı)
ELAZIĞ
12 Temmuz-16 Temmuz (Demokrasi Meydanı)
ERZURUM
13 Temmuz-16 Temmuz (Yakutiye Medresesi)
ERZİNCAN
13 Temmuz-16 Temmuz (Erzincan Park)
İZMİR
11 Temmuz-15 Temmuz (Konak Meydanı)
KAYSERİ
14 Temmuz-21 Temmuz (Forum Kayseri AVM)
KOCAELİ
13 Temmuz-16 Temmuz ( İzmit Belediyesi önü)
KÜTAHYA
12 Temmuz-15 Temmuz (Sevgi Yolu)
15 Temmuz-31 Temmuz (43. Kütahya Fuarı)
MANİSA
13 Temmuz-16 Temmuz (Kültür Sitesi Lale Salonu)
12 Temmuz-16 Temmuz (Kula Yunusemre Kültür Merkezi)
12 Temmuz-16 Temmuz (Salihli Demokrasi Meydanı)
SAKARYA
13 Temmuz-16 Temmuz (AKM önü)
SİVAS
13 Temmuz-16 Temmuz (Tarihi Kent Meydanı, Buruciye Medresesi önü)
SAMSUN
15 Temmuz-22 Temmuz (Büyükşehir Belediyesi Tanıtım Merkezi)
TRABZON
14 Temmuz - 17 Temmuz (Atatürk Alanı)