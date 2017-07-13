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13 Temmuz 2017 09:02

İhlas Haber Ajansı objektiflerinden "15 Temmuz”

İhlas Haber Ajansı (İHA), 15 Temmuz darbe girişiminin ilk yıl dönümünde örnek bir çalışmaya imza attı.

İhlas Haber Ajansı objektiflerinden

13 Temmuz 2017 09:02


Hain kalkışma sırasında İHA muhabirlerinin hayatlarını hiçe sayarak çektiği fotoğraflar, o gecenin unutulmaması ve benzeri bir ihanet girişiminin bir daha yaşanmaması için “Oradaydık, Unutmadık, Unutturmayacağız” başlığı altında bir araya getirildi, sergilenmeye başladı. Sergiler, illerin mülki ve idari amirlerinin de katıldığı törenlerle açıldı ve vatandaşların ilgisine sunuldu.



Sergi tarihleri ve yerleri



AFYONKARAHİSAR


15 Temmuz - 16 Temmuz (Gedik Ahmet Paşa Külliyesi)



AĞRI


12 Temmuz-15 Temmuz (İbrahim Çeçen Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi)



ANKARA


13 Temmuz-20 Temmuz (Pursaklar Beşyol Meydanı)


11 Temmuz-18 Temmuz (Mamak Necmmetin Erbakan Kültür Merkezi)


12 Temmuz-30 Temmuz (Gölbaşı Mevlana Meydanı)


13 Temmuz-30 Temmuz (Altındağ Ulucanlar Kültür Merkezi)



ANTALYA


13 Temmuz-16 Temmuz (SGK İl Müdürlüğü Binası Fuayesi)


14 Temmuz- 17 Temmuz (Gazipaşa Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi)



ARTVİN


12 Temmuz- 17 Temmuz (Valilik önü)



AYDIN


14 Temmuz-16 Temmuz (Kent meydanı)



BALIKESİR


11 Temmuz-16 Temmuz (Valilik önü)



BİLECİK


15 Temmuz-16 Temmuz (Cumhuriyet Meydanı)



BURSA


15 Temmuz (Şehreküstü Demokrasi Meydanı)


9 Temmuz - 15 Temmuz (Korupark AVM)


11 Temmuz-20 Temmuz (İnegöl Kent Müzesi Sergi Salonu)



ÇANAKKALE


8 Temmuz-20 Temmuz (Güzel Sanatlar Galerisi ve Kordon)



DENİZLİ


13 Temmuz-16 Temmuz (Merkezefendi Belediyesi sergi alanı)



DİYARBAKIR


13 Temmuz-23 Temmuz (Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sümerpark Sanat Galeri Sergi Salonu)



GAZİANTEP


11 Temmuz - 19 Temmuz (Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Onat Kutlar Konferans Salonu Fuayesi)



GİRESUN


15 Temmuz - 18 Temmuz (Can Akengin Sanat Galerisi)



İSTANBUL


10 Temmuz-25 Temmuz (Eyüp Sultan Meydanı)


11 Temmuz-26 Temmuz (Taksim meydanı)



ELAZIĞ


12 Temmuz-16 Temmuz (Demokrasi Meydanı)



ERZURUM


13 Temmuz-16 Temmuz (Yakutiye Medresesi)



ERZİNCAN


13 Temmuz-16 Temmuz (Erzincan Park)



İZMİR


11 Temmuz-15 Temmuz (Konak Meydanı)



KAYSERİ


14 Temmuz-21 Temmuz (Forum Kayseri AVM)



KOCAELİ


13 Temmuz-16 Temmuz ( İzmit Belediyesi önü)



KÜTAHYA


12 Temmuz-15 Temmuz (Sevgi Yolu)


15 Temmuz-31 Temmuz (43. Kütahya Fuarı)



MANİSA


13 Temmuz-16 Temmuz (Kültür Sitesi Lale Salonu)


12 Temmuz-16 Temmuz (Kula Yunusemre Kültür Merkezi)


12 Temmuz-16 Temmuz (Salihli Demokrasi Meydanı)



SAKARYA


13 Temmuz-16 Temmuz (AKM önü)



SİVAS


13 Temmuz-16 Temmuz (Tarihi Kent Meydanı, Buruciye Medresesi önü)



SAMSUN


15 Temmuz-22 Temmuz (Büyükşehir Belediyesi Tanıtım Merkezi)



TRABZON


14 Temmuz - 17 Temmuz (Atatürk Alanı)




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