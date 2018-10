İhlas Haber Ajansı'na yeni logo

Türkiye'nin ilk özel haber ajansı olan İhlas Haber Ajansı, kuruluşunun 25. yılında logosunu değiştirdi.

Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında çektiği görüntülerle gündem oluşturan İhlas Haber Ajansı'nın yeni logosu, düzenlenen lansmanla tanıtıldı.

Yeni logonun tanıtım toplantısında konuşan İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören, “Biraz daha heyecanımızı arttıracak bir logoya geçtik. Eminim bundan sonraki haber üretimine katkısı olacaktır. İHA'nın 25 senelik çok iyi bir tecrübesi var. 50 yıllık İhlas yayın grubu arkasında olan İHA yeni başarılara imza atacak” dedi.

Kurulduğu 1993 yılından bu tarafa, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında çektiği görüntüleri ülkemizin yanı sıra dünya izleyicileriyle buluşturan İhlas Haber Ajansı'nın yeni logosu İhlas Holding Binası'nda gerçekleştirilen lansmanla tanıtıldı.

Toplantı, İHA'nın kurulduğu yıldan bu tarafa, dünyanın ve Türkiye'nin çeşitli noktalarında çektiği önemli olayların görüntülerinin gösterilmesiyle başladı.

Toplantıda sıcak olaylarda gösterilen başarıya dikkat çekilirken, Saddam Hüseyin'in devrilişi ve 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimine katılan askerlerin teslim oluşu gibi birçok önemli görüntüyü dünyaya İHA'nın ulaştırdığı belirtildi. Toplantıda konuşan İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören, yaşanan olaylarda İHA ekibinin gösterdiği hız ve sağduyuya dikkat çekerken, İHA'nın yeni logoyla başarılı işler yapmaya devam edeceğinden emin olduğunu ifade etti.

“25 senelik çok iyi bir tecrübe var”

Haberciliğin heyecan işi olduğunu, İHA'nın büyük bir tecrübe ve yeni logosuyla yolunda emin adımlarla ilerleyeceğini ifade eden Ahmet Mücahid Ören, “Habercilik bir heyecan işidir. Rahmetli Enver Bey öyle derdi. Habercilik, yayıncılık, gazetecilik insanın damarlarında kaynaması lazım. Tanıtım filminde izledik, suda boğulmak üzere olan çocuğa her şeyini bırakıp yardıma koşan muhabir arkadışımız. Bu heyecan damarlarda yaşayan bir şey. Yeni logomuzun renkleri de, bu heyecana bizleri sanki yaklaştırıyor. Gazetede, TGRT Haber'de aynı şeyi yaptık. Biraz daha heyecanımızı arttıracak bir logoya geçmiş olduk. Eminin bundan sonraki haber üretimine bunun katkısı olacaktır. 25 senelik çok iyi bir hikaye var arkamızda, çok iyi bir tecrübe var. 50 seneye dayanan bir medya kuruluşudur İhlas Holding. Biz burada çok şeyler öğrendik. Bu öğrendiklerimizle, hizmetlerimizi artık her gün biraz daha ileriye götürmek zorundayız. Burada bir kan değişimi, tazeleme oldu. Yeni İha Muhabir uygulamamız ile, teknolojik anlamda, herkesin bir İHA muhabiri olabileceği imkanları akıllı telefonlara sunacağız. Her geçen gün inşallah hem ülkemizde hem coğrafyamız da daha etkili olacağız. Kısa bir süre sonra, dünyanın değişik bölgelerinden gönüllü muhabirlerimizin akıllı telefonları ile çektikleri görüntüler İstanbul'a ulaşacak. Bir gün gelecek, dünyamızın ulaşamadığımız hiçbir yeri kalmayacak” dedi.

“İHA çok hızlı, herkesten farklı bir kurum”

İHA'nın yıllardır en kritik noktalarda çok önemli görevler gördüğünü ve çalışanlarının fedakarlıklarının, bu başarıda büyük katkısı olduğuna dikkat çeken İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas, “Başka kurumlarda çok fazla rastlanmayan bir şey İHA mensuplarında var. Bizim arkadaşlarımız vazifelerini ve kuruma olan bağlılıklarını her şeyin üzerinde tutuyorlar. İHA'nın en önemli özelliği bütün AR-GE çalışmalarını kendi iç bünyesinde yapmasıdır. Geliştirdiğimiz bütün sistemler, yazılımlar, İHA personeli tarafından yapılıyor. Bu da bizi başarıya daha fazla yakınlaştırıyor. Bir olay olduğunda arkadaşlarımız olaya karşı nasıl hareket edebileceğini, onu en kısa zamanda nasıl merkeze gönderebileceğini, yılların tecrübesiyle en hızlı hale getirdiler. O yüzden İHA çok hızlı, herkesten farklı bir kurum. Logo çok güzel, ifade ettiği anlamlar da çok güzel. Kırmızı ve beyazın çağrıştırdığı duygular var. Her şeyden önce hem vizörü hem kamera objektifini anlatmaya çalışıyor. Yeni logomuz inşallah hayırlı olacak” dedi.

“İHA Türkiye'de habercilik anlayışına çok büyük bir boyut kazandırdı”

İHA'nın Tükiye'nin en ulaşılmaz denilen noktalarda yaşanan gelişmeleri insanlara görüntülü olarak servis etmesinin çok büyük başarı olduğuna dikkat çeken Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, “Her ne kadar kurum olarak şu an İHA'da olmasam da, ajans bizim bir parçamızdır. Hala öyle hissediyoruz. İHA, Türkiye'de habercilik anlayışına çok büyük bir boyut kazandırdı. Birçokları farkında değil, Türkiye'nin ücra köşelerinden insanların veya yayın kuruluşlarının, İHA sayesinde haberi oldu. Bu çok önemli bir ayrıntı ve hizmettir. İlk dönemlerde görüntü ancak ve ancak İHA'dan alınabilirdi Türkiye'nin herhangi bir yerindeki önemli görüntü olduğunda görüntü İHA'dan geliyordu. Çünkü diğer büyük denen ajansların orada bir faaliyeti yoktu. O bakımdan İHA, haberciliği sahaya götürdü. Logoyu bayağı inceledim. Çok modern, bana göre öncekinden daha güzel. İHA'nın gelişimine ayak uydurmuş” dedi.

“Yeni logo gayet güzel, dinamik, modern”

İHA'nın yıllarca birçok noktadaki sıcak olayı tüm dünyaya servis etmekteki başarısına dikkat çeken Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan, “Çok dinamik, heyecanlı ve rekabetçi bir ajans. O sene Sivas'taki hadiselerle birlikte İHA'nın uluslararası arenadaki görünürlüğü, bilinirliği arttı. Çünkü o büyük hadiseyi veren tek ajanstı. Hem Türkiye'de hem dünyada bütün diğer yayın kuruluşları o görüntüleri İHA'dan aldılar. Birçok hadisede, Bosna Savaşında, Irak Savaşında, 15 Temmuz kalkışmasında, Zeytin Dalı Operasyonunda girilmez denilen yerlerde haberleri İHA getirdi. Yeni logo gayet güzel, dinamik, modern bütün yansıtılması gereken temaları yansıtan bir logo hayırlı uğurlu olsun” dedi.

İhlas Haber Ajansı, 51 ülkede bin 100 muhabir ile günde 300 görüntülü, bin fotoğraflı haber üretiyor. Arşivinde bir milyon görüntü ve 8.5 milyon fotoğraf bulunan İHA, yıllık 10 milyon dolarlık hizmet ihracatı gerçekleştiriyor.

Toplantıya, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören, İhlas Holding Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Celep, İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, NTV Haber Müdürü Halil Demir, TRT Haber İstanbul Müdürü İhsan Yılmaz, TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki, Fox Tv Yurt Haberleri Müdürü Serdar Ertuğrul, Kanal 24 Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir, Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur, Karar Gazetesi Genel Müdürü Erhan Zorba, Akşam Gazetesi Haber Koordinatörü Hakan Oktay, Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Çoşkun, Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, CNN Türk Bülten Planlama Müdürü Sema Bingöl, Takvim Gazetesi Haber Müdürü Osman Cengiz, Sondakika.com Genel Koordinatörü Serena Karamızrak, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş, Basın İlan Kurumu İstanbul Müdürü Mehmet Köşker katıldı.

Yeni logonun tanıtımının ardından ise İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas ve İhlas Haber Ajansı Genel Yayın Koordinatörü İrfan Altıkardeş, bölge müdürleri ve ajans personelinin katılımıyla pasta kesildi.