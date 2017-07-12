İki gündür açık bulunan sergiyi gün içerisinde her yaştan vatandaş ziyaret ederek, fotoğraflar hakkında sergi sorumlusundan bilgi alıyor.

15 Temmuz hain darbe girişiminin hafızalardan silinmemesi için Türk milletinin destansı direnişini konu alan ve İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı "Oradaydık, unutmadık, unutturmadık" adlı fotoğraf sergisine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. İki gündür Eyüp Sultan Cami Meydanında açık bulunan sergiyi gün içerisinde her yaştan vatandaş ziyaret ederek, fotoğraflar hakkında sergi sorumlusundan bilgi alıyor.

“Bu sergiye baktıkça çocuklarımız 15 Temmuz hainlerini hatırlayacak”

Çocuklarını sünnet ettirdikten sonra Eyüp Sultan Cami Meydanı’ndaki İhlas Haber Ajansı’nın 15 Temmuz Fotoğraf Sergisine getirdiğini belirten Alim Çevik , “Bu sergiyi açtıkları için İhlas Haber Ajansı’na ve TGRT Haber’e çok teşekkür ediyorum. Bu sergiye baktıkça çocuklarımız 15 Temmuz hainlerini hatırlayacak. 15 Temmuz şehitlerini rahmetle anıyorum. Gazilerimize; sağlık ve şifa diliyorum. Bütün dünya 15 Temmuz’da Türkiye’nin dik duruşunu gördü. Biz bölünmeyeceğiz, bizi bölemeyecekler, bunu bütün dünya bilsin. Bu sergiyi gördükçe çok duygulanıyorum. Bu gün çocuklarımı sünnete getirdim. İhlas Haber Ajansı ve TGRT Haber’in açtığı sergiyi de çocuklarımla gezdim, bir vatansever olarak. Onlar görsünler bu milletin dik duruşunu” şeklinde konuştu.

“Sergiyi gezince o günleri tekrar yaşadım”

Sergiyi gezince 15 Temmuz akşamını tekrardan yaşadığını belirten Muzaffer Yiğit , “Bu fotoğraflar şu an bizleri çok duygulandırdı. Allah o günleri bizlere bir daha yaşatmasın. Zamanı gelince çocuklarımız da bu fotoğraflara bakarak bizleri hatırlayacaklar. Sergiye çocuğumla geldim. Çocuğuma her zaman 15 Temmuz’u anlatıyorum. Çocuğum da fotoğraflara bakınca duygulandı” diye konuştu.