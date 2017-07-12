Sergiyi ziyaret eden vatandaşlar arasında ise 15 Temmuz gazisi Hüseyin Köse dikkat çekti. Taksim Meydanı’nda gazi olan Köse, fotoğrafları görünce o günü hatırladığını ve çok duygulandığını söyledi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin hafızalardan silinmemesi için, darbe girişimi gecesi yaşanan mücadeleyi konu alan ve İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı "Oradaydık, unutmadık, unutturmadık" adlı fotoğraf sergisine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. İki gündür Taksim Meydanında açık bulunan sergiyi gün içerisinde her yaştan vatandaş ziyaret ederek, fotoğraflar hakkında sergi sorumlusundan bilgi alıyor.

"Fotoğrafları görünce o günü hatırladım ve çok duygulandım"

Sergiyi ziyaret eden vatandaşlar arasında ise 15 Temmuz gazisi Hüseyin Köse dikkat çekti. Taksim Meydanı’nda gazi olan Köse, fotoğrafları görünce o günü hatırladığını ve çok duygulandığını söyledi.

Hüseyin Köse, “O gece buradaki resimde de olduğu gibi tam burada Taksim Meydanı’ndaydım. O gece herkes gibi bizde vatanımız için sokağa çıktık. Kalabalık eşliğinde Taksim’e geldik. Taksimde anıtın etrafını çevreleyen askerler vardı. Askerleri ikna etmeye çalıştık. Sonra ateş ettiler, bir karmaşıklık oldu. Bir yere düştüm sonra polisin yanına gittim onlara kurtarın beni ölüyorum dedim.

İçeri girer girmez böyle gözümün önüne perde indi, mermi sesleri, ateş sesleri o barut kokusu falan hepsini bir anda tekrar gördüm. Burayı gördüğüm zaman biraz daha duygulandım. Bu sergiyi herkesin gelip görmesini isterim. Çünkü burada faydalı bir şey var. Herkesin buraya gelmesi iyi olur. İhlas Haber Ajansına gerçekten teşekkür ediyorum. Küçüklüğümüzden beri zaten hep onun haberleriyle büyüdük. O gece de İhlas Haber Ajansı gerçekten canla başla çalışmıştı. Sizlerde buradaydınız beraber cephede idik yani. Bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum” dedi.