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27 Temmuz 2018 15:33

İhlas Holding’in notu ve görünümü yükseldi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, İhlas Holding A.

İhlas Holding’in notu ve görünümü yükseldi

27 Temmuz 2018 15:33

Ş.’nin SPK kurumsal yönetim ilkelerine uyum notunu 8.33, görünümü ise ‘Pozitif’ olarak revize ettiğini duyurdu. Kuruluş, İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.’nin de notunu yükseltti.



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, İhlas Holding’in SPK kurumsal yönetim ilkelerine uyum notunu 8.33, görünümü ise ‘Pozitif’ olarak güncellendiğini açıkladı. Kuruluştan yapılan açıklamada ortaklarının bilgiye ulaşmalarını ve hak kullanımlarını kolaylaştıran ‘Yatırımcı İlişkileri’ bölümünün yürüttüğü etkili faaliyetler, ‘Pay Sahipleri’ ana bölümünün uyum notunun artmasına neden olduğu bildirildi. Açıklamada, 2017 yılı faaliyet raporu içerik olarak zenginleştirilerek şirketin şeffaflık seviyesinin yükseltildiği ve bu olumlu gelişmenin de ‘Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık’ ana bölümünün uyum notunu artırdığı da belirtildi.



Ayrıca, tüm çalışanları kapsayan kapsamlı bir eğitim seferberliğinin hayata geçirilmesi ile birlikte çalışanların nitelikleri ve verimlikleri yükselttiği, bu nedenle de Menfaat sahiplerinin uyum notu arttığı, bu olumlu gelişmeler ile holdingin genel uyum notunun artmasının nedenlerini oluşturduğu bildirildi.



İhlas Ev Aletleri’nin de notu yükseldi


Bahsi geçen kuruluş İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.’nin de görünümünde revizeye gittiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.’nin, SPK kurumsal yönetim ilkelerine uyum notunu 8,38, görünümü ise ‘Pozitif’ olarak güncellendiği kaydedildi.



Bunlara ek olarak JCR-ER gelecek izleme döneminde şirketin ulaşılan bu uyum seviyesinin koruyacağına kanaat getirildiğine açıklamada yer verdi.




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