İhlas Koleji baharın gelişini şenliklerle kutladı

Özel Mehmet Yoluç İhlas İlkokulu ve Ortaokulu bahçesinde düzenlenen şenliklere katılan çocuklar keyifli bir hafta sonu geçirdiler. Oyun alanları, tişört baskı standı, el işleri standı gibi yerlerin yanı sıra okul içindeki atölyelerde etkinlikler düzenlendi. Özel olarak hazırlanan ebru atölyesinde çocuklar uzman eğitimciler eşliğinde ebru çalışmaları yaptılar.

Geleceğin dili olarak nitelendirilen robotik kodlama atölyesinde 3D printer ile hazırlanan robotları inceleyen çocuklar robotların hareket etmesini sağlayan kodlama dilini de görme fırsatı edindiler.

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, şenliklerin sonuncusunu gerçekleştirdiklerini söyleyerek üç kampüsteki etkinliklere katılan tüm çocuklara ve ailelere teşekkür etti. Yeltekin, “Baharın gelişini okullarımızda çocuklarımızla birlikte kutladık. Onların keyifli ve neşeli oluşları aileleri kadar bizleri de mutlu etti. Ayrıca okullarımızdaki eğitim sistemimizin örneklerini de şenliklerimizde sunduk. Robotik ve kodlama, ahşap ve bilim atölyelerimizde çocuklarımızın ilgisini çeken çalışmalar gerçekleştirdik “ dedi.