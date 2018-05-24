yılı kutlandı.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Ayvallı’nın : İstanbul’un fethinin peygamberimiz tarafından “Konstantiniye bir gün mutlaka fetih olunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, O’nun askeri ne güzel askerdir!” hadis-i şerifiyle müjdelendiğini ifade eden Ayvallı, konuşmasında fethin önemini anlattı.

Ayvallı’nın ardından sahneye gelen öğrencilerden Hüseyin Akdağ, İstanbul’un fethi hakkında değerli bilgiler verirken Süleyman Ârif Yörük de Yahya Kemâl Beyatlı’nın “İstanbul’un Fethini Gören Üsküdar” şiirini seslendirdi. Bu yıl düzenlenen TÜBİTAK yarışmasında Türkiye İkincisi olan Ercüment Korkmaz’ın sunumuyla devam eden programın sonunda mehter takımı seslendirdiği marşlarla öğrencilere fethin heyecanını bir kez daha yaşattı.