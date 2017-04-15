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15 Nisan 2017 17:25

İhlas Koleji Genç Bayan Okçuluk Takımı İstanbul Şampiyonu oldu

İstanbul Okul Sporları Şehit Ömer Halisdemir Sezonu Okçuluk İl Müsabakaları’nda İhlas Koleji Genç Bayan Takımı klasik yay kategorisinde İstanbul Şampiyonu oldu.

İhlas Koleji Genç Bayan Okçuluk Takımı İstanbul Şampiyonu oldu

15 Nisan 2017 17:25


Okçuluk Vakfı Tesislerinde 11 takımın katıldığı genç bayanlar klasik yay mücadelelerinde Ayşe Bengisu, Naz Erkoç ve Kübra Nur Karakurt’tan oluşan İhlas Koleji Genç Bayan Takımı tüm rakiplerini geride bırakarak İstanbul Şampiyonu oldular.


Aynı müsabakalarda İhlas Koleji Erkek Takımı klasik yay kategorisinde İstanbul ikincisi, makaralı yay kategorisinde de İstanbul üçüncüsü oldu.



Küçük Kardeş Melisa Gazoz İstanbul Dördüncüsü Oldu


Türkiye’yi olimpiyatlarda temsil eden İhlas Koleji öğrencisi ve milli okçu Mete Gazoz’un kardeşi Melisa Gazoz küçük bayanlar kategorisinde bireysel yarışmalarda İstanbul dördüncüsü oldu. Bu kategoride İhlas Koleji Küçük Bayanlar Takımı da İstanbul üçüncüsü olmayı başardı.



Yeltekin: “Okçularımız başarılarına devam ediyorlar”


Okçuluk alanında alınan başarıları değerlendiren İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, okullarında uzun süredir okçuluk eğitimleri verildiğinin altını çizdi.


“Okçularımız başarılarına devam ediyorlar. Müsabakalarda dereceye giren tüm öğrencilerimizi ve antrenörlerini kutluyorum. Okullarımızda Okçuluk Kulübü ve diğer alanlarda kulüp çalışmalarımız devam ediyor. İsteyen öğrencilerimiz hem Okçuluk kulübünde hem de diğer spor dallarında antrenmanlar yaparak kendilerini geliştirebiliyor” diyen Yeltekin hedeflerinin daha çok öğrenciyi okçuluk sporu ile tanıştırmak olduğunu söyledi.




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